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فبراير الأكثر دفئاً في تاريخ في النمسا

فبراير الأكثر دفئاً في تاريخ في النمسا
20 فبراير 2024 22:41

 توقع خبراء الأرصاد الجوية في النمسا أن يكون شهر فبراير الجاري "الأكثر دفئا في تاريخ قياسات النمسا"، بعدما شهد تسجيل درجات حرارة قياسية، أكثر دفئا بنحو 7 درجات، مقارنة بمتوسط درجات الحرارة المسجلة خلال الفترة من عام 1991 إلى 2020.

وأرجع المركز النمساوي للتحذير من تقلبات الطقس "UWE" هذا الأمر إلى ظاهرة الاحتباس الحراري والتي تلعب دوراً مهماً في ارتفاع درجات الحرارة، وتسجيل درجات حرارة استثنائية في النمسا وأجزاء كبيرة من أوروبا.

ولفت خبراء الأرصاد الجوية إلى أن درجات حرارة المياه دافئة بشكل قياسي بالنسبة لهذا الوقت من العام.. مستبعدين هطول الثلوج خلال الأيام المقبلة من شهر فبراير بالتزامن مع ذوبان كميات الثلوج الموجودة على منحدرات وسفوح الجبال.

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وتوقعت تقارير الطقس سطوع الشمس في كثير من الأحيان ودرجات حرارة تتراوح ما بين 4 و 12 درجة مئوية.

أدى ارتفاع درجات الحرارة في النمسا على نحو غير مسبوق في شهر فبراير الجاري إلى إنهاء موسم التزلج على الجليد، بشكل مبكر، في معظم المنتجعات، التي أغلقت أبوابها بعدما اقتربت درجات الحرارة المسجلة من تلك التي يشهدها فصل الربيع وأصبح شهر فبراير الأكثر دفئا مقارنة بأي وقت مضى وبلغت الارتفاعات في درجات الحرارة نحو 9 درجات في نطاق العاصمة فيينا وتراجعت في ولاية "كارنتن" إلى نحو 4 درجات.

المصدر: وام
النمسا
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