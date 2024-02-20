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8 قتلى بهجوم مسلح في شرق الكونغو الديمقراطية

أرشيفية
21 فبراير 2024 01:26

بيني (وكالات)

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قُتل 8 أشخاص في منطقة بيني بشرق جمهورية الكونغو الديمقراطية في هجوم نفذه أفراد يشتبه بأنهم من متمردي القوات الديمقراطية المتحالفة، حسبما أفاد مسؤول أمس.
وتأسست «القوات الديمقراطية المتحالفة» في الأصل من متمرّدين أوغنديين، وتمركزت اعتباراً من منتصف تسعينيات القرن الماضي في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية حيث قتلت آلاف المدنيين.
وفي 2019، بايعت الحركة تنظيم «داعش» الإرهابي. وقال المسؤول الإداري في منطقة بيني سبيتي نجياموجا «قُتل ثمانية أشخاص بينهم ثلاث نساء»، مضيفاً أن الجيش يجري عمليات تفتيش في الأدغال القريبة من البلدة الواقعة في إقليم شمال كيفو.
وتابع «ندعو جنودنا إلى تحمل مسؤولياتهم، لأنه في الآونة الأخيرة كان هناك نشاط للقوات الديمقراطية المتحالفة في بلدات إرينغيتي وكايناما وكوكولا» في أقصى شمال الإقليم المذكور.

الكونغو الديمقراطية
هجوم مسلح
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