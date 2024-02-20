هجوم إرهابي يستهدف مركز شرطة في نيجيريا

أبوجا (وكالات)

أكدت الشرطة النيجيرية، أن مجموعة من المسلحين هاجمت قسماً للشرطة في بلدة زورمي بولاية زامفارا في شمال غرب نيجيريا، فيما تمكنت قوات الأمن من صدهم مع سقوط قتلى من كلا الجانبين.

وقال يزيد أبو بكر، المتحدث باسم شرطة زامفارا، إن المسلحين كانت بحوزتهم أسلحة متطورة، وهاجموا القسم في ساعة متأخرة من مساء الأحد الماضي، مما أسفر عن مقتل ضابط كبير وإصابة 2 آخرين.

وأضاف أبو بكر، في بيان، أن «رجال الشرطة ردوا وصدوا الهجوم بعد اشتباك خطير بالأسلحة النارية قُتل فيه العديد من قطاع الطرق وهرب بعضهم مع احتمال إصابتهم بطلقات نارية».

وأردف، إن «الشرطة فتحت تحقيقاً ونشرت المزيد من أفرادها لتعزيز الأمن في البلدة وإلقاء القبض على الجناة الهاربين». وأوضح سكان أن «ما لا يقل عن 7 أشخاص لقوا حتفهم خلال تبادل إطلاق النار، من بينهم ضابط مكافحة الجرائم».