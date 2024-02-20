أوكرانيا: الوضع على خط المواجهة «صعب للغاية»

كييف (وكالات)

أقرّت كييف بأنّ الجيش الأوكراني بات حالياً في وضع «صعب للغاية» في مواجهة القوّات الروسيّة التي تشنّ هجمات في شرق أوكرانيا وجنوبها بعد سيطرتها على مدينة أفدييفكا نهاية الأسبوع الماضي.

وقام الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بزيارة للقوات بالقرب من الجبهة الشرقية، أمس، بعد أن أمضى عطلة نهاية الأسبوع في ألمانيا في محاولة لحشد حلفاء كييف، وأكد لاحقاً أن الوضع على خط المواجهة لا يزال «صعباً للغاية».

وقال زيلينسكي وهو يقدم ميداليات للقوات المقاتلة خلال مراسم في مركز قيادة بالقرب من مدينة كوبيانسك في منطقة خاركيف: «سعيد لوجودي هنا ولرؤيتكم اليوم».

ووصف في خطابه اليومي، الوضع بأنه «صعب للغاية في عدة أجزاء من خط المواجهة»، لافتاً إلى أن القوات الروسية تستغل تأخر المساعدات العسكرية الغربية لأوكرانيا.

كما أعرب زيلينسكي عن أسفه لنقص المدفعية، وكذلك الدفاع الجوي في الخطوط الأمامية والأسلحة بعيدة المدى، مضيفاً، «نعمل مع شركائنا بأقصى جهد ممكن لاستئناف وتقديم الدعم».

وفي الأثناء، أعلنت السويد أمس، عن دعم عسكري قياسي جديد لأوكرانيا على شكل معدات بقيمة 7.1 مليار كرونة أي ما يعادل نحو 633 مليون يورو، في الوقت الذي تعاني فيه أوكرانيا من نقص الإمدادات.

وتشمل هذه المساعدات العسكرية ذخائر مدفعية وسفناً حربية وأسلحة تستخدم تحت المياه «ألغام وطوربيدات» وصواريخ مضادة للدبابات وقنابل يدوية ومنظومات مضادة للطائرات كانت كييف تطالب بالحصول عليها.

وتأتي حزمة المساعدات، وهي الخامسة عشرة التي تقدّمها ستوكهولم لكييف منذ بداية الأزمة، قبل أيام قليلة من الذكرى السنوية الثانية للأزمة في 24 فبراير.

وقال وزير الدفاع السويدي الذي تعهّد دعم كييف طالما لزم الأمر «الوضع في أوكرانيا صعب».

ميدانياً، قال الجيش الأوكراني أمس، إن روسيا أطلقت 23 طائرة مسيرة باتجاه أوكرانيا الليلة الماضية، مضيفاً أن الدفاعات الجوية دمرتها كلها.

وذكر الجيش الأوكراني عبر تطبيق «تيليجرام» «نتيجة للعمليات القتالية أُسقطت جميع المسيرات، في مناطق خاركيف وبولتافا ودنيبرو وزابوريجيا وميكولايف».

وأوضح أنّ الجنود الروس انتقلوا إلى الهجوم في الشرق والجنوب بعد سيطرتهم على أفدييفكا التي شكّلت أوّل مكسب كبير لهم منذ استيلائهم على باخموت في مايو 2023. وفي الجزء الجنوبي من الجبهة، «نفّذت القوات الروسية 10 محاولات ضدّ مواقع قوّات الدفاع الأوكرانيّة في قرية روبوتيني»، حسبما قال المتحدّث باسم الجيش الأوكراني في هذه المنطقة دميترو ليخوفي، مضيفاً «الوضع هنا متغيّر، القوات الروسية تطلق نيراناً كثيفة».

وفي منطقة دونيتسك، عزّز الجيش الروسي مواقعه، خصوصاً عبر «تحريره بالكامل مصنع أفدييفكا لفحم الكوك»، وهو القطاع الأخير الذي كان يُسيطر عليه الأوكرانيّون قبل انسحابهم، حسبما أعلنت موسكو أمس.