أوروبا تدعو الأطراف الليبية للانخراط في وساطة باتيلي

حسن الورفلي (بنغازي)

دعا سفير الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا نيكولا أورلاندو الأطراف الليبية إلى الانخراط في وساطة الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لدى ليبيا عبدالله باتيلي بشكل عاجل وصولاً إلى الانتخابات العامة.

جاء ذلك خلال اجتماعه أمس، مع المكلف بتسيير أعمال وزارة الخارجية في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، حسب تغريدة على حسابه بموقع «إكس».

وقال أورلاندو: «استعرضنا عديد الملفات ذات الاهتمام المشترك، بما في ذلك نتائج مهمة الاتحاد الأوروبي الأخيرة المعنية بالهجرة وزيارتي المثمرة إلى مصراتة».

وشدد السفير الأوروبي على الأمل في أن ينخرط أصحاب المصلحة الليبيون بشكل عاجل وبحسن نية في وساطة المبعوث الأممي باتيلي للحفاظ على وحدة واستقرار البلاد وقيادتها إلى الانتخابات الوطنية.

إلى ذلك، أعلن جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية - فرع طرابلس ترحيل مهاجرين غير نظاميين إلى بلادهم النيجر أمس.

وواصل الجهاز عمليات الترحيل الطوعي للمهاجرين بالتعاون مع المنظمات الدولية المعنية بملف الهجرة، حيث تم يوم الخميس الماضي ترحيل مهاجرين من غانا، حسب بيان الفرع على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».