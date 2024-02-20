مقتل العشرات جراء تساقط الثلوج في أفغانستان

لقي 26 شخصا على الأقل حتفهم جراء تساقط الثلوج والأمطار بغزارة في أجزاء كبيرة من أفغانستان خلال اليومين الماضيين، حسبما أعلنت الهيئة الوطنية لإدارة الكوارث في أفغانستان اليوم الثلاثاء.



وقال المتحدث باسم الهيئة الوطنية لإدارة الكوارث جنان سايق إن أكثر من 100 منزل تضررت أو دمرت بسبب الطقس القاسي في 12 إقليما. وتم إرسال فرق إنقاذ تابعة لوزارة الدفاع ومنظمات إغاثية إلى المنطقة الأكثر تضررا في إقليم نورستان شرقي البلاد.



وضرب انهيار جليدي قرية جبلية في منطقة نورجرام وقع خلال ليل الاثنين. وقال مسؤول محلي لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إنه تم انتشال 16 جثة حتى الآن. وأضاف أن الفرق تحاول إنقاذ هؤلاء الذين لا يزالون محاصرين تحت الثلوج والأنقاض.



