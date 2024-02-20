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كردستان العراق تبحث إجراء الانتخابات البرلمانية

كردستان العراق تبحث إجراء الانتخابات البرلمانية
21 فبراير 2024 01:26

هدى جاسم (بغداد)

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أعلنت رئاسة إقليم كردستان العراق، أمس، أنها بحثت مع المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق الإعداد لإجراء الانتخابات البرلمانية في الإقليم المؤجلة أكثر من مرة من دون تحديد موعد لإجرائها. 
وذكرت رئاسة الإقليم، في بيان، أن الهدف من الاجتماع الذي حضره ممثل عن بعثة الأمم المتحدة في العراق «يونامي» كان التباحث حول خطوات الإعداد لإجراء الانتخابات البرلمانية في الإقليم معرباً عن إبداء رئاسة الإقليم وحكومته كامل استعدادهما لتقديم التسهيلات والتعاون في إجراء العملية بصورة شفافة ومهنية. 
وأضاف البيان أن المفوضية خلال الاجتماع عرضت الإجراءات الفنية والجدول الزمني لخطوات إجراء الانتخابات في إطار الفترة القانونية المتاحة وعبر ممثل بعثة «يونامي» واستعدادها للمساعدة من أجل إنجاح العملية الانتخابية. 
وكان إجراء انتخابات الدورة السادسة لبرلمان كردستان العراق مقرراً في أكتوبر الماضي إلا أنها تأجلت بسبب عدم توصل الأطراف السياسية في الإقليم إلى صيغة لإجرائها، بعد ذلك حددت رئاسة الإقليم يوم الـ25 من فبراير الحالي موعداً لإجراء الانتخابات إلا أن المفوضية اعتذرت لعدم تمكنها من إجراء العملية لأسباب فنية. 
ويترقب الإقليم قراراً للمحكمة الاتحادية من المقرر أن يصدر اليوم يتم على إثره تحديد موعد لإجراء الانتخابات.

كردستان العراق
العراق
الانتخابات البرلمانية
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