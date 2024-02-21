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الصين تصدر أشد تحذير من أحوال جوية قاسية وسط موجة برد

الصين تصدر أشد تحذير من أحوال جوية قاسية وسط موجة برد
21 فبراير 2024 12:09

أصدرت السلطات الصينية تحذيرات من أحوال جوية قاسية في أنحاء البلاد الأربعاء فيما انخفضت درجات الحرارة في الجنوب وتساقطت الثلوج على بكين.
ومددت السلطات الإنذار البرتقالي، وهو الأعلى في النظام المؤلف من ثلاثة مستويات، محذرة من أن معدل درجات الحرارة في الجنوب قد ينخفض 6 درجات إلى 12 درجة مئوية بحلول الجمعة.

وقال المركز الوطني للأرصاد الجوية على منصات التواصل الاجتماعي، إن درجات الحرارة قد تنخفض في بعض الأماكن بأكثر من 20 درجة.
وذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) أن مركز الأرصاد "دعا الحكومات المحلية لاتخاذ الاحتياطات اللازمة في مواجهة الطقس البارد ونصح المواطنين بالتدفئة ودعا لاتخاذ الاجراءات اللازمة لحماية المحاصيل والمنتجات المائية".

وفي بكين حيث كانت درجات الحرارة عند حدود الصفر الأربعاء، استيقظ السكان ليجدوا العاصمة مغطاة بطبقة من الثلوج تساقطت ليلاً.
وتباطأت حركة المرور وكانت شبهة متوقفة على الطرق السريعة بالمدينة، فيما شكلت الأرصفة المغطاة بالثلوج خطراً على المشاة وراكبي الدراجات.

وقالت سلطات البلدية إن ما يصل إلى 4.1 سنتمترات من الثلوج تساقطت في بعض الضواحي وأصدرت تحذيراً بشأن الطرق الجليدية.

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المصدر: وكالات
بكين
الثلوج
الصين
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