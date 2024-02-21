المزارعون الإسبان يطالبون بأسعار أفضل لمحاصيلهم

قاد مزارعون إسبان جراراتهم، اليوم الأربعاء، نحو مدريد مطالبين برفع أسعار منتجاتهم، والحصول على مزيد من الدعم الحكومي والحماية من واردات غير عادلة.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن نحو 500 جرار تحركت بالفعل نحو العاصمة أمس الثلاثاء، لكن الشرطة أوقفتها قبل أن تتمكن من الوصول إلى وسط المدينة.



ومع ذلك، وصلت عشرات الجرارات إلى ساحة بويرتا دي الكالا الرئيسية وعطلت حركة المرور خلال المسيرة التي نظمها اتحاد نقابات المزارعين. وجرت احتجاجات أيضا في ملقا ومورسية وسرقسطة اليوم الأربعاء.



ويطالب المزارعون الإسبان بأسعار عادلة ووضع أقوى في عملية الإنتاج. ويريد المزارعون أيضا إقرار تخفيض ضريبي على الديزل المستخدم في القطاع الزراعي، وفرض ضوابط أكثر صرامة على الواردات من الدول غير الأعضاء في الاتحاد الأوروبي وتقليص اللوائح البيئية والبيروقراطية من أجل الحصول على مساعدات زراعية من الاتحاد الأوروبي.



ويواصل المزارعون الإسبان احتجاجاتهم لليوم السادس عشر برغم تنازلات قدمتها الحكومة اليسارية. وكانت الحكومة قد قدمت، الأسبوع الماضي، حزمة من 18 إجراء، تشمل إشراف أكثر دقة على سلاسل الإمداد الغذائية وفرض قيد على الواردات من الأسواق الخارجية.



ورحب بعض المزارعين بهذه الإجراءات باعتبارها تقدما، لكن آخرين وصفوها بأنها غير كافية.