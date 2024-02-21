دعوة أممية لجمع 400 مليون دولار للتعافي من الزلزال في أفغانستان

إسلام أباد (وكالات)

وجهت الأمم المتحدة، أمس، نداء عاجلاً لجمع 402.9 مليون دولار لدعم جهود ضرورية من أجل التعافي وإعادة الإعمار في ولاية هرات الأفغانية، التي ضربها زلزال مدمر في أكتوبر الماضي.

وبالتعاون مع البنك الدولي، والاتحاد الأوروبي، وبنك التنمية الآسيوي، قدرت الأمم المتحدة أن هناك حاجة إلى 164.4 مليون دولار لقطاع الإسكان وحده.

ووفقاً لإحصاءات الأمم المتحدة، فإن الزلازل الحق أضراراً بما يقرب من 50 ألف منزل، وتسبب في تدمير أكثر من 13 ألف منزل بالكامل.

وبعد قطاع الإسكان، جاء قطاعا التعليم والزراعة كثاني وثالث أكثر القطاعات تضرراً.

وكانت سلسلة من الزلازل، بلغت قوتها نحو 6.3 درجة على مقياس ريختر، هزت ولاية هرات غربي أفغانستان في أكتوبر الماضي.

وقالت الأمم المتحدة إن الزلازل أسفرت عن مقتل نحو 1500 شخص وإصابة ما يقرب من 2000 آخرين، وتسببت الزلازل في تسوية عشرات القرى بالأرض تماما، ولجأ السكان إلى الإقامة في خيام في العراء خوفاً من حدوث مزيد من الهزات الأرضية.