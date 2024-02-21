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وزراء خارجية «العشرين» يناقشون التوترات العالمية والمناخ

وزراء خارجية «العشرين» يناقشون التوترات العالمية والمناخ
22 فبراير 2024 01:03

ريو دي جانيرو (وكالات) 

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اجتمع وزراء خارجية دول مجموعة العشرين في ريو دي جانيرو، أمس، لمناقشة التوترات العالمية وسبل تحسين عمل المنظمات المتعددة الأطراف استعداداً للقمة السنوية للقادة برئاسة البرازيل.
وجعل الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا إصلاح الحوكمة العالمية أولوية قصوى لمجموعة العشرين هذا العام، إلى جانب الحد من تغير المناخ ومكافحة الفقر. ومع استمرار أزمة أوكرانيا والشرق الأوسط، أصبح الدبلوماسيون غير متفائلين بأن مقترحات تطوير الحوكمة العالمية ستمضي بسهولة داخل المجموعة التي تضم أكبر الاقتصادات في العالم.
ويشارك وزيرا الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن والروسي سيرغي لافروف في الاجتماع الذي يعقد في ريو دي جانيرو، وهو أول لقاء رفيع المستوى لمجموعة العشرين هذا العام، فيما يغيب عنه نظيرهما الصيني وانغ يي. وعبرت البرازيل التي تسلمت الرئاسة الدورية للمجموعة من الهند في ديسمبر، عن الأمل حيال ما اعتبره الرئيس لويس إيناسيو لولا دا سيلفا «المنتدى الذي يحظى بأكبر قدرة على التأثير إيجابا على جدول الأعمال الدولي».
الى ذلك، ستعقد مجموعة السبع التي تضم أكبر الاقتصادات «بريطانيا وكندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان والولايات المتحدة»، اجتماعاً عبر الفيديو بشأن الأزمة الأوكرانية، السبت المقبل الذي يصادف الذكرى الثانية للأزمة.
وبدأ وزراء مجموعة العشرين اجتماعهم الذي عقد على واجهة ريو دي جانيرو البحرية، بجلسة بشأن «التصدي للتوترات الدولية».

مجموعة العشرين
ريو دي جانيرو
البرازيل
المناخ
التغير المناخي
تغير المناخ
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