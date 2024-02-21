الجمعة 23 فبراير 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

روسيا تشحن 200 ألف طن حبوب مجانية لـ 6 دول أفريقية

حصاد القمح في حقل بمدينة أومسك الروسية (أرشيفية)
22 فبراير 2024 01:04

موسكو (وكالات) 

أخبار ذات صلة
البرلمان الألماني يوجه نداء إلى الحكومة بشأن أوكرانيا
الدنمارك تعلن تقديم مساعدات عسكرية لأوكرانيا

أعلن وزير الزراعة الروسي ديمتري باتروشيف أن موسكو أكملت مبادرتها لشحن 200 ألف طن من الحبوب المجانية إلى ست دول أفريقية، كما وعد الرئيس فلاديمير بوتين في يوليو الماضي.
وأضاف باتروشيف لبوتين خلال اجتماع أمس الأول أن روسيا شحنت 50 ألف طن لكل من الصومال وجمهورية أفريقيا الوسطى و25 ألفاً لكل من مالي وبوركينا فاسو وزيمبابوي وإريتريا.
وكان بوتين قد وعد بتسليم الحبوب مجاناً إلى الدول الست خلال قمة مع الزعماء الأفارقة في يوليو الماضي، بعد قليل من انسحاب موسكو من صفقة سمحت لأوكرانيا بشحن الحبوب من موانئها على البحر الأسود. 
وساعدت الصفقة، المعروفة باسم مبادرة حبوب البحر الأسود، على خفض الأسعار في السوق العالمية، فيما قال بوتين إنها فشلت في إيصال الإمدادات إلى الدول الأكثر حاجة إليها.
وقال باتروشيف لبوتين «بعد القمة الروسية الأفريقية، حافظنا على العلاقات مع الدول الأفريقية ونعزز التعاون، ونتيجة لذلك، تمكنا من تسليم هذه الكمية من القمح إلى هذه الدول بسرعة كبيرة».
كما أخبر الوزير بوتين بأن روسيا تتوقع تصدير نحو 70 مليون طن من الحبوب في العام الزراعي 2023-2024، مضيفاً أنها صدرت في الموسم السابق 66 مليون طن بقيمة 16.5 مليار دولار تقريباً.

الحرب في أوكرانيا
حبوب البحر الأسود
روسيا
فلاديمير بوتين
الأزمة الأوكرانية
أوكرانيا
روسيا وأوكرانيا
الحبوب
صادرات الحبوب
الدول الأفريقية
آخر الأخبار
إطلاق العنان لإمكانات المستقبل: تحسين الكفاءة الحكومية عبر الاستفادة من تحليلات البيانات الضخمة وقدرات الذكاء الاصطناعي التوليدي
اقتصاد
إطلاق العنان لإمكانات المستقبل: تحسين الكفاءة الحكومية عبر الاستفادة من تحليلات البيانات الضخمة وقدرات الذكاء الاصطناعي التوليدي
20 فبراير 2024
شعار منظمة حظر الأسلحة الكيميائية
الأخبار العالمية
منظمة تحمّل داعش مسؤولية هجوم كيماوي في سوريا
23 فبراير 2024
حاكم الفجيرة يهنئ خادم الحرمين بذكرى يوم التأسيس
علوم الدار
حاكم الفجيرة يهنئ خادم الحرمين بذكرى يوم التأسيس
23 فبراير 2024
سوق أبوظبي العالمي يفرض غرامة مالية على شركة تدقيق
اقتصاد
سوق أبوظبي العالمي يفرض غرامة مالية على شركة تدقيق
23 فبراير 2024
«الفجيرة الثقافية» تناقش الابتكار في صناعة المحتوى
التعليم والمعرفة
«الفجيرة الثقافية» تناقش الابتكار في صناعة المحتوى
اليوم 23:56
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©