مباحثات ليبية بريطانية بشأن الانتخابات والمصالحة الوطنية

حسن الورفلي (بنغازي)

بحث رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، أمس، مع سفير بريطانيا لدى ليبيا، مارتن لونغدن، آخر المستجدات السياسية في ليبيا، والدفع بها قدماً للوصول للانتخابات في أقرب الأوقات.

وأوضح المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي أن لقاء المنفي والسفير البريطاني تناول التقدم المُحرز في مشروع المصالحة الوطنية، والتجهيزات الخاصة بالملتقى الجامع الذي سوف يعقد في أبريل من العام الجاري، في إشارة إلى مؤتمر المصالحة الوطنية الذي ستستضيفه مدينة سرت.

كما ناقش اللقاء الذي عقد بمقر المجلس الرئاسي في طرابلس، دعم بريطانيا اللجنة المالية العليا كأداة تضمن التوزيع العادل للموارد مع الإفصاح والشفافية والترشيد في الإنفاق.

وأكد المنفي حرصه على مواصلة المشاورات مع كل الأطراف؛ بهدف الوصول لتسوية سياسية شاملة تفضي إلى انتخابات حرة ونزيهة يرضى بها كل الليبيين، منوهاً بأن الملتقى الجامع سيكون انطلاقة جديدة للتسامح والعفو بين الليبيين.

وفي سياق آخر، أكد وزير الداخلية المكلف بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، عماد الطرابلسي، محاسبة كل من يثبت تورطه في مجزرة أبو سليم بلا استثناء ومهما كانت صفته.

وقال الطرابلسي خلال مؤتمر صحفي: «كل من سيثبت تورطه في هذه الجريمة لن يستثنى مهما كانت صفته»، مؤكداً أن القانون فوق الجميع.

وفي وقت سابق، أعلنت مديرية أمن طرابلس، مقتل عشرة أشخاص، منهم من جهاز دعم الاستقرار، في هجوم شنه مسلحون مجهولون واستهدف منزلاً في «حي الهضبة» ببلدية «أبو سليم».