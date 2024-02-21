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واشنطن: المفاوضات طريق السلام الدائم بين الفلسطينيين والإسرائيليين

تصاعد الدخان جراء القصف الإسرائيلي على خان يونس (أ ف ب)
22 فبراير 2024 01:03

واشنطن (وكالات)

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قال ممثل الولايات المتحدة أمام محكمة العدل الدولية ريتشارد فيسيك، أمس، إن المفاوضات هي السبيل لتحقيق سلام دائم بين الفلسطينيين والإسرائيليين.
وقال فيسيك، في كلمة خلال جلسات استماع تعقدها محكمة العدل الدولية بمدينة لاهاي، إنه «لا يمكن حل الصراع الفلسطيني - الإسرائيلي، من خلال العنف أو الإجراءات أحادية الجانب»، معتبراً أن المفاوضات هي الطريق نحو سلام دائم بين الطرفين.
وأشار المسؤول الأميركي إلى أن «الأزمة الحالية تعكس الحاجة الماسة لتحقيق سلام نهائي بدولة فلسطينية تعيش بسلام وأمان إلى جانب إسرائيل آمنة ومندمجة بالكامل في المنطقة».
وأوضح أن «عدم إحراز تقدم ملموس بشأن التوصل إلى نهاية للصراع عن طريق التفاوض وإحلال السلام، وفي المنطقة عموماً، يجب ألا يستمر».
وقال إن مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة أكدا دعمهما لحل الدولتين والإطار المحدد لتحقيقه.
وفي السياق، قال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأميركي، جون كيربي، إن «الوقت ليس مناسباً بعد للحديث عن وقف دائم لإطلاق النار في غزة»، واعتبر أن وقفاً مؤقتاً سيكون كافياً لتحرير الرهائن وزيادة المساعدات.

أميركا
فلسطين
إسرائيل
محكمة العدل الدولية
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