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15 قتيلاً جراء سقوط شاحنة في واد بالفلبين

15 قتيلاً جراء سقوط شاحنة في واد بالفلبين
22 فبراير 2024 08:32

قالت الشرطة المحلية اليوم الخميس، إن 15 شخصاً لقوا حتفهم بعدما انحرفت شاحنة عن طريق متعرج وسقطت في واد يتراوح عمقه بين 40 و50 متراً في وسط الفلبين.


وقال ستيفن بولينار المتحدث باسم مكتب شرطة نيجروس أورينتال في تصريحات إذاعية "لقد فقد السائق السيطرة... السماء تمطر منذ يومين، لذا كان الطريق زلقاً".
وذكر بولينار أن رجال الإنقاذ هرعوا إلى منطقة الحادث بعد ظهر الأربعاء، وتم تحديد هوية جميع الركاب بالفعل.

وأضاف أن السائق يعالج في المستشفى وقد يواجه اتهامات.
وتقع حوادث طرق بشكل متكرر في الفلبين وسط غياب للحزم في تنظيم النقل العام، وضعف صيانة الطرق.

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المصدر: وكالات
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