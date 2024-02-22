بوتين يحلّق على متن قاذفة نووية فوق صوتية

حلّق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، على متن واحدة من أحدث القاذفات الاستراتيجية الروسية القادرة على حمل رؤوس حربية نووية.

وذكرت وكالة أنباء "إنترفاكس" الروسية أن بوتين أقلع بالطائرة "توبوليف 160 إم" من مصنع للطائرات ينتج الطائرات في كازان، على بعد 720 كيلومترًا (450 ميلًا) شرق العاصمة موسكو.

وقال ديمتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين، بحسب وكالة "إنترفاكس"، إن رحلته ستستغرق ما يصل إلى 40 دقيقة، وإن مسار رحلة القاذفة سر عسكري.

القاذفة النووية الروسية "توبوليف 160 إم"

ولن تكون الرحلة الأولى لبوتين على متن طائرة عسكرية. فقد حلّق الرئيس الروسي في النسخة السابقة من "طراز Tu-160" من قاذفة الجيل التالي خلال التدريبات العسكرية في عام 2005. وفي عام 2000، انضم إلى رحلة طائرة مقاتلة من طراز "Su-27"، وتولى لفترة وجيزة السيطرة على الجو، حسبما قالت الرئاسىة الروسية في ذلك الوقت.

تأتي رحلة اليوم بعد أن بدأ بوتين حملته الرسمية لولاية رئاسية جديدة، وبعد سيطرة القوات الروسية على مدينة أفديفكا الشرقية في أوكرانيا.

وقالت وزارة الدفاع الروسية إن الطائرة "Tu-160" هي أسرع قاذفة صواريخ في الخدمة في العالم، وقادرة على الوصول إلى سرعات تصل إلى 2200 كيلومتر في الساعة (1370 ميلاً في الساعة).

بوتين ينزل من القاذفة النووية

تُعد القاذفة العملاقة، ذات الجناحين المتأرجحين، نسخة محدثة بشكل كبير من قاذفة القنابل التي تعود إلى الحقبة السوفيتية وكان الاتحاد السوفيتي يعتزم استخدامها في حال اندلاع حرب نووية مع الغرب لنقل الأسلحة النووية لمسافات طويلة.

وتستطيع القاذفة "تو-160إم"، التي تضم طاقما مكونا من أربعة أفراد، حمل 12 صاروخ كروز أو 12 صاروخاً نووياً قصير المدى ويمكنها التحليق لمسافة 12 ألف كيلومتر بدون توقف وبدون إعادة تزويدها بالوقود.

وبموجب العقد الموقع في عام 2018، من المقرر تسليم عشر قاذفات نووية محدثة من طراز تو-160إم إلى القوات الجوية الروسية من الآن وحتى عام 2027 مقابل 15 مليار روبل (163 مليون دولار) لكل منها.