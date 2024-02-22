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الكشف عن بيانات للأسلحة الروسية المستخدمة في أوكرانيا

عربة عسكرية مدمرة في أوكرانيا
22 فبراير 2024 18:14

كشف يوري إهنات المتحدث باسم القوات الجوية الأوكرانية، اليوم الخميس، عن إحصائيات للأسلحة التي استخدمتها روسيا خلال الأزمة الحالية.
وذكر إهنات أن روسيا أطلقت أكثر من 8000 صاروخ و4630 طائرة مسيرة.
وقال، في تصريحات بثها التلفزيون، إن الدفاعات الجوية الأوكرانية أسقطت 3605 طائرات مسيرة منذ بدء الأزمة الحالية في 24 فبراير 2022.
وأضاف المتحدث باسم القوات الجوية الأوكرانية إن هناك فرقا صغيرة متنقلة مكلفة بمهمة التصدي للطائرات المسيرة أصبحت متمكنة الآن من إسقاط جميع الطائرات المسيرة التي تطلقها روسيا.
وتابع أنه في أحدث هجوم وقع الليلة الماضية، أسقطت ثماني طائرات من أصل 10 طائرات مسيرة أطلقتها روسيا فوق أربع مناطق أوكرانية.
وتلقت أوكرانيا دعما من حلفائها الغربيين على هيئة أنظمة دفاع جوي متقدمة من بينها وحدات من نظام "باتريوت" الأميركية. ولم يقدم إهنات رقما محددا لكم المساعدة المقدمة.
وأكد مسؤولون أوكرانيون مرارا أنهم بحاجة إلى المزيد من الأسلحة من الخارج.
ولم تكشف أوكرانيا عن العدد الإجمالي لضحايا الجيش الأوكراني. 

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المصدر: وكالات
أوكرانيا
أسلحة
صواريخ
طائرات مسيرة
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