إصابة أطفال خلال هجوم داخل مدرسة في ألمانيا

أصيب عدد من الأطفال في مدرسة بغرب ألمانيا بجروح في هجوم بسكين نفذه مراهق اليوم الخميس، حسبما أفادت الشرطة التي أكدته توقيفه. وقال متحدّث باسم الشرطة في دوسلدورف إنّ الفتى، البالغ من العمر 17 عاماً، أُصيب بجروح خطيرة وهو محتجز لدى الشرطة.

وأضاف المصدر ذاته أنّ هناك نحو خمسة جرحى، موضحاً أنّ الهجوم انتهى.

والإصابات التي لحقت بضحايا الهجوم، الذي وقع في إحدى المدارس في مدينة فوبرتال الواقعة في منطقة حوض الرور، بالغة ولكنها لا تمثل خطرا على حياة المصابين.

وتفترض الشرطة أنّ المهاجم كانت له "صلة بالمدرسة"، في إشارة إلى رسالة من إدارة المؤسسة موجّهة إلى أولياء الأمور، مفادها أنّه طالب في المدرسة الثانوية يبلغ من العمر 17 عاماً ويعاني من مرض عقلي.

وقالت أجهزة الطوارئ إنّ "الطلاب بخير وتمّ الاعتناء بهم".

وتمّت تعبئة عدد كبير من عناصر الشرطة للتدخّل. كما أُنشئت نقطة استقبال لأُسر الطلّاب بالقرب من المدرسة.