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نائب رئيس مجلس الأمن الروسي يدعو لضم مدن أوكرانية

ديمتري ميدفيديف
22 فبراير 2024 20:16

دعا الرئيس الروسي السابق، ديمتري ميدفيديف، إلى ضم مدينة أوديسا الساحلية الأوكرانية، وربما السيطرة على العاصمة كييف في وقت لاحق.
وقال ميدفيديف، الذي يشغل حاليا منصب نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، خلال مقابلة مع ممثلي وسائل الإعلام، نشرت على قناته على تطبيق "تلغرام" اليوم الخميس "عودي إلى ديارك، يا أوديسا". 
وأعلن الرئيس الروسي السابق أن هذه المدينة روسية من حيث اللغة والتاريخ والشعب الذي عاش فيها، مؤكدا أن "هذه هي مدينتنا الروسية". 
وأضاف ميدفيديف، الذي سبق أن تقلد أيضا منصب رئيس الوزراء الروسي، أن من المحتمل أن تتم السيطرة على العاصمة الأوكرانية كييف في مرحلة ما. 
وقال إنه لا يعرف أين يجب أن توقف روسيا تقدمها. 
جدير بالذكر أن بوتين نفسه كان قد أشار مرارا إلى أن أوديسا مدينة روسية، ولكنه لم يلمح أبدا إلى احتمال السيطرة على الميناء المطل على البحر الأسود بالوضوح الذي أظهره ميدفيديف الآن. 
ووصف نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، السيطرة على كييف بأنها ضرورة، "وإن لم يكن الآن، فسيكون في وقت لاحق". وأكد أن كييف مدينة روسية من حيث جذورها، ولكنها تدار بواسطة من سماهم "لواء دولي من أعداء روسيا". 

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المصدر: وكالات
ديمتري ميدفيديف
دميتري ميدفيديف
أوديسا
كييف
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