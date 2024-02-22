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روسيا تعلن تحقيق مكاسب جديدة في أوكرانيا

عربة عسكرية روسية تجوب مناطق تمت السيطرة عليها في أوكرانيا
22 فبراير 2024 21:46

أعلنت روسيا، اليوم الخميس، تحقيق مكاسب ميدانية جديدة في مواجهة الجيش الأوكراني الذي يعاني من نقص الأسلحة.
وأفادت وزارة الدفاع الروسية، في تقريرها اليومي، بأن قواتها سيطرت على قرية "بوبيدا" الصغيرة الواقعة قرب بلدة "ماريينكا" على مسافة خمسة كيلومترات غرب مدينة دونيتسك.
وقالت الوزارة الروسية "على جبهة دونيتسك، حرّرت وحدات من المجموعة الجنوبية قرية بوبيدا وحسنت مواقعها على طول خط المواجهة".
وأوضحت أن الجيش الروسي حسّن مواقعه في المنطقة نفسها حول قريتي "نوفوميخييليفكا" و"كراسنوغوريفكا" الواقعتين قرب بلدة ماريينكا التي سيطرت عليها روسيا في ديسمبر الماضي.
ولم يؤكد الجيش الأوكراني، حتى الآن، سيطرة روسيا على "بوبيدا"، واكتفى بالإشارة إلى أنه يخوض معارك "في المنطقة".
وقال قائد القوات الأوكرانية في المنطقة أولكسندر تارنافسكي على تطبيق تلغرام "في منطقة ماريينكا، تواصل قوات الدفاع صد الجيش الروسي في مناطق غورغييفكا وبوبيدا ونوفوميخييليفكا".
كان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ووزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو أعلنا، الثلاثاء، السيطرة على بلدة "كرينكي" (جنوب) على ضفة نهر دنيبرو.
يأتي إعلان موسكو، اليوم الخميس، السيطرة على قرية "بوبيدا" بعد تأكيدها في نهاية الأسبوع الماضي السيطرة على مدينة "أفدييفكا" في شرق أوكرانيا.
في المقابل، أقرّ زيلينسكي الاثنين بأنّ الجيش الأوكراني بات حالياً في وضع "صعب جداً" على خط الجبهة.

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المصدر: وكالات
أفدييفكا
قرية بوبيدا
أوكرانيا
سيطرة
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