الدنمارك تعلن تقديم مساعدات عسكرية لأوكرانيا

أعلنت الدنمارك، اليوم الخميس، تقديم حزمة مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا بقيمة 1.7 مليار كرونة (247.40 مليون دولار أميركي)، وناشدت الحلفاء زيادة المساعدات بشكل عاجل إلى كييف.

يصل إجمالي تبرعات الدنمارك لأوكرانيا بهذه الحزمة إلى 33.3 مليار كرونة منذ بدء الأزمة الحالية قبل عامين. وتدعم الدنمارك، العضو في حلف شمال الأطلسي (الناتو)، أوكرانيا بقوة وتعد من أكبر المساهمين في المساعدات العسكرية مقارنة بحجم اقتصادها.

وقالت رئيسة الوزراء الدنماركية مته فريدريكسن، في مؤتمر صحفي "من المهم أن نؤكد أنه لنجاح (أوكرانيا) في ساحة المعركة، من الضروري تقديم المزيد من التبرعات الآن".

وأردفت قائلة "في ضوء ذلك، نواصل تقديم المزيد من التبرعات الدنماركية على أمل أن تفعل دول أخرى الشيء نفسه، ليس في غضون ستة أشهر أو 12 شهرا، ولكن الآن حين تكون الحاجة ملحة جدا جدا".

وأضافت فريدريكسن أن الدنمارك، التي تقود مع هولندا والولايات المتحدة تحالفا لمساعدة أوكرانيا على تكوين قوة جوية في المستقبل، تتوقع تسليم أوكرانيا أول دفعة من مقاتلات إف-16 هذا الصيف.

تأتي أموال التبرعات الجديدة من سبعة مليارات كرونة خصصتها الدنمارك لصندوق أنشئ في مارس الماضي لجمع التبرعات المدنية والعسكرية والتجارية لأوكرانيا.

وانضمت الدنمارك أيضاً إلى حلفاء آخرين، من بينهم بريطانيا وألمانيا، في توقيع اتفاقية أمنية مدتها عشر سنوات مع أوكرانيا.