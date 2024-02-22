البرلمان الألماني يوجه نداء إلى الحكومة بشأن أوكرانيا

دعا البرلمان الألماني (بوندستاج)، اليوم الخميس، المستشار أولاف شولتس إلى تزويد أوكرانيا بأسلحة إضافية طويلة المدى.

ومرر نواب من الائتلاف الحاكم، المكون من ثلاثة أحزاب بقيادة شولتس، اليوم، القرار الذي يدعو إلى توسيع نطاق المساعدات، بعد وقت قصير من رفض اقتراح منفصل من المعارضة يطالب شولتس بصفة خاصة بتزويد أوكرانيا بصواريخ "تاوروس" طويلة المدى التي تطالب بها كييف.

ويرفض شولتس تسليم صواريخ "تاوروس" خوفا من إمكانية استخدامها لضرب أهداف داخل روسيا نفسها وزيادة تصعيد الصراع.

كانت حكومة أوكرانيا طلبت من ألمانيا رسميا، في مايو 2023، الحصول على صواريخ "تاوروس"، التي تطلق من الطائرات، كنوع من الصواريخ الموجهة، ويمكنها أن تصيب أهدافا على مسافة تصل إلى 500 كيلومتر.

تجدر الإشارة إلى أن العاصمة الروسية موسكو تقع على خط مستقيم تقل مسافته عن 500 كيلومتر عن الحدود الأوكرانية، أي أنها تقع في مرمى هذه الصواريخ.

في وقت سابق اليوم، تعهد وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس بمواصلة الدعم العسكري لأوكرانيا، لكنه لم يحسم الأمر فيما إذا ما كان ذلك يشمل أيضا صواريخ "تاوروس" أم لا.

وترك بيستوريوس، الأمر مفتوحا لمناقشة في البوندستاج غدا الجمعة.

تأتي ألمانيا في المرتبة الثانية بعد الولايات المتحدة فيما يتعلق بالدعم العسكري والاقتصادي لأوكرانيا منذ الأزمة الحالية. وبحسب وزارة الدفاع الألمانية، بلغت القيمة الإجمالي للشحنات العسكرية الألمانية حوالي 6 مليارات يورو (6,5 مليار دولار أميركي) منذ نشوب الأزمة.