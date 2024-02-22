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مجموعة السبع تؤكد دعمها لأوكرانيا.. وبريطانيا تفرض عقوبات على روسيا

قوات أوكرانية على خط الجبهة في دونتسيك
23 فبراير 2024 01:05

روما (وكالات) 

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تهدف مجموعة الدول السبع خلال الأسبوع الجاري إلى طمأنة أوكرانيا بأن دعمها لن يضعف مع دخول العملية العسكرية الروسية الخاصة ضد جارتها عامها الثالث، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء.
وستدعو مجموعة السبع روسيا إلى «سحب قواتها العسكرية بشكل كامل وغير مشروط» من أوكرانيا، وستتعهد بعدم الاعتراف أبداً بالانتخابات التي تجريها روسيا الآن أو في المستقبل في الأراضي التي سيطرت عليها، بحسب مسودة بيان. 
ومن المقرر أن يجري قادة مجموعة الدول الصناعية السبع اتصالاً هاتفياً مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي غداً، بمناسبة مرور عامين على بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.
إلى ذلك، أعلنت المملكة المتحدة فرض أكثر من 50 عقوبة جديدة على روسيا، أمس، قبل يومين من الذكرى الثانية للعملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.
وتستهدف العقوبات البريطانية الجديدة شركات مصنّعة للذخائر وشركات الإلكترونيات وتجار ماس، حسبما أفادت وزارة الخارجية البريطانية أمس.
وقال وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون في بيان: «سنواصل دعم أوكرانيا طالما لزم الأمر»، مشيراً إلى أنه على الرغم من أن اقتصاد أوكرانيا أصغر من اقتصاد روسيا فإن «اقتصادات أصدقاء أوكرانيا أكبر 25 مرة من اقتصاد روسيا».
ولفت إلى أن العقوبات «إشارة واضحة إلى أنه بعد عامَين من بدء الهجوم، لا تزال المملكة المتحدة وحلفاؤها متحدين في دعمهم الثابت لأوكرانيا». وذكرت لندن أنها تحضّر إجراءات أخرى ضد موسكو.

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