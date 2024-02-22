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أفغانستان تحتاج 400 مليون دولار للتعافي من آثار زلازل أكتوبر

بائع شاي ينتظر زبائن في أحد الشوارع بضواحي كابول (أ ف ب)
23 فبراير 2024 01:05

نيويورك (الاتحاد) 

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تحتاج أفغانستان إلى أكثر من 400 مليون دولار لدعم إعادة الإعمار في أعقاب عدة زلازل مدمرة وقعت في أكتوبر الماضي، حسبما جاء في تقرير مشترك للأمم المتحدة والبنك الدولي والاتحاد الأوروبي وبنك التنمية الآسيوي.  ومعظم الأموال المطلوبة ستكون لبناء منازل، ولكن التعليم والزراعة لا يزالان يتأثران بالكارثة، وفقاً للتقرير المشترك الذي صدر أمس الأول. وضربت سلسلة من الزلازل ولاية هرات غرب أفغانستان في أكتوبر، وهو ما أسفر عن مقتل أكثر من 1500 شخص، وفقاً للأمم المتحدة، فيما أصيب أكثر من 2600 آخرين. وتضرر ما يقرب من 50 ألف منزل ودمر ما يقرب من 14 ألف منزل بالكامل. 
وقال التقرير: إن هناك حاجة ماسة إلى 402.9 مليون دولار «لدعم جهود التعافي وإعادة البناء الأساسية في هرات». 
وتأثرت النساء بشكل غير متناسب، حيث تضرر ما يصل إلى 70 في المئة من الشركات التي تديرها النساء من الكارثة. 
ويقول التقرير: إن 10 في المئة فقط ستتمكن من استئناف العمليات قريباً، إلا أنه لم يذكر سبب ذلك. وتعمل النساء، بشكل أساسي، من المنازل منذ سيطرة حركة طالبان على السلطة وتوجهها لمنع النساء من الحياة العامة. 
ووفقا للأمم المتحدة، فإن الوضع الإنساني في أفغانستان محفوف بالمخاطر بالفعل، حيث يعتمد أكثر من نصف السكان على المساعدات الإنسانية.

أفغانستان
الزلازل
إعادة الإعمار
الأمم المتحدة
البنك الدولي
الاتحاد الأوروبي
بنك التنمية الآسيوي
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