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مباحثات ليبية - أميركية لتعزيز سبل التعاون لمكافحة الإرهاب

مباحثات ليبية - أميركية لتعزيز سبل التعاون لمكافحة الإرهاب
23 فبراير 2024 01:05

حسن الورفلي (بنغازي)

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بحث وفد من الجيش الوطني الليبي مع وفد أميركي برئاسة القائم بأعمال السفارة الأميركية في ليبيا، جيرمي برنت، أمس، سبل تعزيز التعاون العسكري والأمني لمكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية.
وأشارت القيادة العامة للجيش الليبي، إلى أن الوفد الأميركي أكد على أهمية دور القوات المُسلحة الليبية في تعزيز الأمن والاستقرار في ليبيا.
سياسياً، بحث عضو المجلس الرئاسي الليبي، موسى الكوني، مع السفير الروسي لدى ليبيا حيدر أغانين، تفعيل عمل اللجنة الليبية - الروسية المشتركة والاتفاقيات السابقة، واستئناف تنفيذ المشاريع المتوقفة، ولا سيما السكك الحديدية.
جاء ذلك خلال لقاء جمعهما لاستعراض جهود المجلس الرئاسي الليبي لتحقيق الاستقرار، ومشروع إنشاء خط سكك حديدية في ليبيا جرى توقيعه عام 2008 بطول يزيد على 500 كيلومتر، لكنه توقف بعد أحداث فبراير 2011.

ليبيا
مكافحة الإرهاب
أميركا
الجيش الوطني الليبي
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