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الأمم المتحدة تحذر من القرصنة قبالة الساحل الأفريقي

أرشيفية
23 فبراير 2024 01:05

نيويورك (الاتحاد)

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حذّر رئيس المنظمة البحرية الدولية التابعة للأمم المتحدة، أرسينيو دومينجيز، أمس، شركات الشّحن من أن تكون في حالة «تأهب قصوى» تحسباً لحوادث قرصنة قبالة الساحل الأفريقي، الذي أصبح وجهة رئيسة لعدد من الناقلات، بعد تزايد هجمات الحوثي في البحر الأحمر.
وذكر دومينجيز في تصريحات صحفية، أن منظمته تحدثت إلى السلطات في الصومال وشرق أفريقيا والدول المحيطة بخليج غينيا على الجانب الغربي من القارة بشأن الجهود المبذولة لضمان حرية النقل، وألا تصبح القرصنة مشكلة خطيرة مرة أخرى. وقامت العديد من شركات الشحن منذ ديسمبر الماضي، بتحويل رحلاتها بعيداً عن البحر الأحمر لتجنب هجمات الحوثيين في اليمن. واعتبر رئيس المنظمة البحرية الدولية، أن السفن لا تزال تتخذ الاحتياطات الأمنية قبالة السواحل الأفريقية، وحث الشركات على العودة إلى المستويات الأمنية المشددة خلال أزمة القرصنة السابقة، التي شهدتها الصومال في الفترة من 2008 إلى 2012.
ولا تزال إحدى السفن التي اختطفت في ديسمبر الماضي، محجوزة قبالة سواحل الصومال، في حين استولى القراصنة لفترة وجيزة على ناقلة بضائع أخرى في يناير قبل أن تحررها البحرية الهندية. وفي غرب أفريقيا، اختطف قراصنة في يناير الماضي، بعض أفراد طاقم ناقلة قبالة سواحل غينيا الاستوائية.
وقال دومينجيز: «إننا نجري محادثات لتوعية الدول المحيطة بخليج غيينا بشأن مخاطر القرصنة».

الأمم المتحدة
القرصنة
القرصنة البحرية
منطقة الساحل الأفريقي
البحر الأحمر
جماعة الحوثي
المنظمة البحرية الدولية
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