«سنتكوم»: تدمير 14 صاروخاً وطائرة مسيرة في اليمن

عدن، واشنطن (الاتحاد، وكالات)

أعلنت القيادة المركزية الأميركية «سنتكوم» أن الجيش الأميركي دمر 14 صاروخاً مضاداً للسفن ومنصة إطلاق صواريخ إضافة إلى 7 طائرات مسيرة أطلقت من المناطق التي تسيطر عليها جماعة الحوثي في اليمن.

وقالت «سنتكوم» في بيان على حسابها الرسمي بمنصة «إكس»، إنه «في يوم 21 فبراير نفذت قوات القيادة المركزية الأميركية 4 ضربات ضد 7 صواريخ مضادة للسفن من طراز كروز، ومنصة إطلاق صواريخ باليستية متنقلة تابعة لجماعة الحوثي كانت جاهزة للإطلاق باتجاه البحر الأحمر».

وتابعت أنه «ضمن نفس الإطار الزمني تمكنت قوات سنتكوم من إسقاط طائرة بدون طيار أحادية الاتجاه في إجراء للدفاع عن النفس».

وأشارت إلى أن البحرية الأميركية حددت الصاروخ في المناطق التي تسيطر عليها جماعة الحوثي في اليمن، وقررت أنه يمثل «تهديداً وشيكاً» لقطع البحرية الأميركية والسفن التجارية في المنطقة.

كما أعلنت «سنتكوم» في بيان آخر، أمس، إصابة ناقلة بضائع ذات ملكية بريطانية في البحر الأحمر بصاروخين للحوثيين، مما تسبب في أضرار وإصابة طفيفة لشخص واحد.

وأوضحت أنه «بين الساعة 4:30 صباحاً و5:30 صباحاً بتوقيت صنعاء، في 22 فبراير، أن طائرات أميركية وسفينة حربية تابعة للتحالف أسقطت 6 طائرات بدون طيار تابعة للحوثيين»، مشيرة إلى أنه تم تحديد الطائرات بدون طيار من قبل القيادة المركزية الأميركية على أنها تستهدف على الأرجح السفن الحربية الأميركية وقوات التحالف وكانت تشكل تهديدا وشيكا.

وفي السياق، حملت الخارجية الفرنسية، أمس، جماعة الحوثي، المسؤولية عن التصعيد في البحر الأحمر وبالتالي عن النتائج التي يجرّها هذا التصعيد على حرية الملاحة والتجارة العالمية.

وأعلنت هيئة الأركان الفرنسية، أن البحرية الفرنسية دمّرت مسيّرتين في البحر الأحمر انطلقتا من اليمن.

وقالت إن «فرقاطة فرنسية متعددة المهام رصدت نفس النوع من التهديد واشتبكت مع طائرتين مسيّرتين ودمرتهما خلال ليل الأربعاء».

يأتي ذلك فيما أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، أمس، أنها تلقت بلاغاً عن نشوب حريق على متن سفينة على بعد 70 ميلاً بحرياً جنوب شرقي عدن، بعد تعرضها لهجوم بصاروخين أطلقتهما جماعة الحوثي.

وقالت الهيئة التابعة للبحرية البريطانية، في بيان، إن «قوات التحالف تستجيب للواقعة»، كما نصحت السفن بتوخي الحذر وإبلاغها عن أي نشاط مريب.

بدورها، قالت شركة «أمبري للأمن البحري»، إن سفينة شحن ترفع علم «بالاو» ومملوكة لجهة بريطانية تعرضت لهجوم بصاروخين على بعد 63 ميلاً بحرياً تقريباً إلى الجنوب الشرقي من عدن مما تسبب بنشوب حريق على متنها.

ولفتت «أمبري» إلى أن «السفينة يبدو أنها كانت متجهة من ماب تا فوت في تايلاند، في اتجاه البحر الأحمر».