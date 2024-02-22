الجمعة 23 فبراير 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

«الأونروا»: لا خطة بديلة بعد مارس حال تعليق تمويل الوكالة

امرأة تقف قرب مخيم مؤقت للنازحين في رفح (من المصدر)
23 فبراير 2024 01:05

غزة (لاتحاد)

أخبار ذات صلة
مساعٍ مكثفة للتوصل إلى وقف إطلاق النار في غزة قبل رمضان
350 ألف مريض بلا دواء ولا طعام في غزة

قالت مديرة مكتب وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا» في لبنان، أمس، إن الوكالة ليس لديها خطة بديلة لما بعد مارس المقبل حال تمسك الدول المانحة بتعليق التمويل، بعدما أوقفت تمويلها في أعقاب اتهامات إسرائيلية.
وعلّقت 16 دولة التمويل في انتظار نتائج تحقيق يجريه مكتب الرقابة التابع للأمم المتحدة. 
وقالت مديرة شؤون «الأونروا» في لبنان دوروثي كلاوس، إن النتائج ستكون جاهزة في غضون أسابيع قليلة.
وأردفت قائلة: «نتمنى أن يشير أكبر عدد ممكن من المانحين للوكالة إلى أنهم يعيدون النظر في تجميد التمويل، وأنهم سيعيدون تمويل الوكالة بطريقة نتمنى ألا تجعلنا نواجه مشكلة في التدفق النقدي، وأن تستمر الخدمات من دون انقطاع». وأوضحت «ليس لدينا خطة بديلة».
وفي سياق متصل، أظهر تقييم جديد للاستخبارات الأميركية، أنه من المحتمل أن بعض موظفي «الأونروا»، شاركوا في هجوم 7 أكتوبر، مشيراً إلى أن الولايات المتحدة لا يمكنها التحقق من صحة اتهامات إسرائيلية بأن عدداً أكبر من موظفي الأمم المتحدة، تربطهم علاقات بجماعات مسلحة فلسطينية.

الأونروا
غزة
فلسطين
قطاع غزة
حرب غزة
إسرائيل
الحرب في غزة
آخر الأخبار
إطلاق العنان لإمكانات المستقبل: تحسين الكفاءة الحكومية عبر الاستفادة من تحليلات البيانات الضخمة وقدرات الذكاء الاصطناعي التوليدي
اقتصاد
إطلاق العنان لإمكانات المستقبل: تحسين الكفاءة الحكومية عبر الاستفادة من تحليلات البيانات الضخمة وقدرات الذكاء الاصطناعي التوليدي
20 فبراير 2024
هاميلتون.. «فصل جديد» مع فيراري
الرياضة
هاميلتون.. «فصل جديد» مع فيراري
اليوم 18:55
هانا غوتيريز ريد ومحاميها جايسن بولز في جلسة للمحكمة
الترفيه
محام يحمّل بالدوين مسؤولية إطلاق نار على مصورة
اليوم 18:47
«حريق مميت» يؤجل مباراة في «الليجا»
الرياضة
«حريق مميت» يؤجل مباراة في «الليجا»
اليوم 18:30
مبنى وزارة الخارجية الروسية في موسكو
الأخبار العالمية
روسيا تفرض عقوبات على عشرات المسؤولين الأوروبيين
اليوم 18:21
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©