مصر وماليزيا تؤكدان خطورة أي تحركات عسكرية إضافية في غزة

القاهرة (الاتحاد)

أكدت مصر وماليزيا، أمس، أن أي تحركات عسكرية إضافية في قطاع غزة سيكون لها عواقب كارثية وتزيد من المأساة الإنسانية على أهالي القطاع.

وذكر المتحدث باسم الرئاسة المصرية المستشار أحمد فهمي، في بيان، أن ذلك جاء خلال اتصال هاتفي تلقاه الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي من رئيس وزراء ماليزيا أنور إبراهيم.

وأضاف البيان أن الجانبين أكدا أهمية اضطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته القانونية والإنسانية والسياسية تجاه الدفع بجدية نحو الوقف الفوري لإطلاق النار وتفعيل حل الدولتين وتجنب زيادة عوامل التوتر واتساع نطاق الصراع في المنطقة. وفيما يتعلق بالأوضاع الإقليمية، قال البيان إنه تم تناول الجهود المصرية لوقف إطلاق النار وإنفاذ المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، موضحاً أن الرئيس السيسي ثمن في هذا الإطار حرص ماليزيا على المشاركة في تقديم المساعدات الإغاثية إلى أهالي القطاع.

بدوره، ثمن رئيس الوزراء الماليزي الدور المحوري الذي تقوم به مصر لقيادة وإدارة عملية إدخال المساعدات رغم العراقيل والصعوبات الكبيرة في هذا السياق.

وأكد دعم بلاده لجهود مصر المكثفة لوقف الحرب وحقن دماء الشعب الفلسطيني وإرساء السلام في المنطقة.