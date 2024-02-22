رئيس السنغال يحسم الجدل بشأن فترة ولايته

حسم رئيس السنغال ماكي سال، الخميس، الجدل القائم بشأن نهاية مأموريته الرئاسية.

وقال سال إن الثاني من أبريل المقبل سيشهد نهاية فترة ولايته في رئاسة البلاد.

يأتي إعلانه بعد أن قضى المجلس الدستوري، الأسبوع الماضي، بأن تأجيل الانتخابات لعشرة شهور غير قانوني. وكان من المقرر في الأساس إجراء الانتخابات في 25 فبراير الجاري.

وأوضح سال، خلال مقابلة تلفزيونية، أن "الثاني من أبريل 2024 سيكون نهاية فترة ولايتي في رئاسة البلاد، ونهاية علاقتي الملزمة مع الشعب السنغالي رئيساً للجمهورية. أرجو حسم هذا الجدل بوضوح".

لكن سال قال إنه لا يستطيع إصدار مرسوم بإجراء الانتخابات قبل إجراء حوار وطني.

وأضاف أنه من المقرر بدء الحوار يوم الاثنين ومن المرجح أن ينتهي بحلول يوم الثلاثاء.