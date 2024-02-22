الجمعة 23 فبراير 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

رئيس السنغال يحسم الجدل بشأن فترة ولايته

رئيس السنغال ماكي سال
23 فبراير 2024 00:57

حسم رئيس السنغال ماكي سال، الخميس، الجدل القائم بشأن نهاية مأموريته الرئاسية.
وقال سال إن الثاني من أبريل المقبل سيشهد نهاية فترة ولايته في رئاسة البلاد.
يأتي إعلانه بعد أن قضى المجلس الدستوري، الأسبوع الماضي، بأن تأجيل الانتخابات لعشرة شهور غير قانوني. وكان من المقرر في الأساس إجراء الانتخابات في 25 فبراير الجاري.
وأوضح سال، خلال مقابلة تلفزيونية، أن "الثاني من أبريل 2024 سيكون نهاية فترة ولايتي في رئاسة البلاد، ونهاية علاقتي الملزمة مع الشعب السنغالي رئيساً للجمهورية. أرجو حسم هذا الجدل بوضوح".
لكن سال قال إنه لا يستطيع إصدار مرسوم بإجراء الانتخابات قبل إجراء حوار وطني.
وأضاف أنه من المقرر بدء الحوار يوم الاثنين ومن المرجح أن ينتهي بحلول يوم الثلاثاء.

أخبار ذات صلة
السنغال.. مرشحون لانتخابات الرئاسة يطلبون إجراءها قبل أبريل
مظاهرات في السنغال تأييداً لإلغاء تأجيل انتخابات الرئاسة
المصدر: وكالات
ماكي سال
السنغال
انتخابات رئاسية
آخر الأخبار
إطلاق العنان لإمكانات المستقبل: تحسين الكفاءة الحكومية عبر الاستفادة من تحليلات البيانات الضخمة وقدرات الذكاء الاصطناعي التوليدي
اقتصاد
إطلاق العنان لإمكانات المستقبل: تحسين الكفاءة الحكومية عبر الاستفادة من تحليلات البيانات الضخمة وقدرات الذكاء الاصطناعي التوليدي
20 فبراير 2024
هاميلتون.. «فصل جديد» مع فيراري
الرياضة
هاميلتون.. «فصل جديد» مع فيراري
اليوم 18:55
هانا غوتيريز ريد ومحاميها جايسن بولز في جلسة للمحكمة
الترفيه
محام يحمّل بالدوين مسؤولية إطلاق نار على مصورة
اليوم 18:47
«حريق مميت» يؤجل مباراة في «الليجا»
الرياضة
«حريق مميت» يؤجل مباراة في «الليجا»
اليوم 18:30
مبنى وزارة الخارجية الروسية في موسكو
الأخبار العالمية
روسيا تفرض عقوبات على عشرات المسؤولين الأوروبيين
اليوم 18:21
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©