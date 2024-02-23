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ضبط كمية قياسية من الكوكايين داخل شحنة موز في إنجلترا

ضبط كمية قياسية من الكوكايين داخل شحنة موز في إنجلترا
23 فبراير 2024 08:58

قالت السلطات البريطانية اليوم الجمعة إنها ضبطت في ميناء ساوثهامبتون نحو 5.7 طن من الكوكايين- والتي يعتقد أنها كمية قياسية- مخبأة داخل شحنة من الموز بحاوية قادمة من أميركا الجنوبية ومتجهة إلى ألمانيا.
وقالت الوكالة الوطنية لمكافحة الجريمة في المملكة المتحدة إنه يعتقد أن الشحنة المضبوطة هي أكبر كمية من المخدرات من الفئة "أ" على الإطلاق في البلاد. وأضافت في بيان صحفي أن القيمة السوقية لكمية الكوكايين المضبوطة يعتقد أنها "تزيد عن 450 مليون جنيه إسترليني" (570 مليون دولار).
وكان قد جرى ضبط الكوكايين في الثامن من فبراير الجاري في ميناء ساوثهامبتون على الساحل الجنوبي لإنجلترا. وقالت الوكالة إن الضباط يعتقدون أن المخدرات كانت متجهة إلى مدينة هامبورج الألمانية .
وأوضحت الوكالة أنها ستعمل مع شركاء أوروبيين لتحديد الشبكات الإجرامية المتورطة في العملية غير القانونية. وقال مدير الوكالة كريس فاريموند: "إن ضبط هذه الكمية القياسية ستمثل ضربة قوية لعصابات الجريمة المنظمة الدولية المتورطة، وهو ما يحرمها من أرباح هائلة". وأضاف فاريموند:"في حين أن وجهة الشحنة في هذا القضية كانت أوروبا، فليس لدي أدنى شك في أن نسبة كبيرة منها كان سينتهي بها المطاف هنا في المملكة المتحدة، حيث سيجري ترويجها من قبل العصابات الإجرامية في المملكة المتحدة".

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