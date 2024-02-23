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ارتفاع حصيلة ضحايا حريق مبنى في فالنسيا

ارتفاع حصيلة ضحايا حريق مبنى في فالنسيا
23 فبراير 2024 16:15

 

 لقي 4 أشخاص على الأقل حتفهم في حريق مبنى سكني من 14 طابقاً انتشر بسرعة مذهلة في مدينة فالنسيا الساحلية الإسبانية فيما اعتبر 14 في عداد المفقودين على ما أفادت السلطات.
وقال خورخي سواريس توريس المدير المساعد لجهاز الطوارئ في منطقة فالنسيا لصحافيين ليل الخميس الجمعة "نؤكد وجود أربعة قتلى".
وذكرت وسائل إعلام إسبانية أن تحديد مكان الجثث تم بواسطة مسيّرات.
وقالت رئيسة الإدارة المحلية بيلار برنانبي صباح الجمعة "تعذر تحديد مكان تواجد 14 شخصا" من سكان المبنى الذي يضم 138 شقة. وأكدت أن "هذا العدد قد يتغير".
وتحدثت رئيسة بلدية المدينة ماريا خوسيه كاتالا عن "9 إلى 15" مفقوداً استناداً إلى معلومات جمعت من الشرطة المحلية وسكان المبنى في حين أفاد مصدر في البلدية ليلا وكالة فرانس برس طالبا عدم الكشف عن اسمه بأن 19 شخصا في عداد المفقودين.
وتعذر على عناصر الإطفاء دخول المبنى الواقع في حي إل كامبانار حيث اندلع الحريق الخميس قرابة الساعة 17,30 (16,30 ت غ) في الطابق الرابع قبل أن ينتشر بسرعة هائلة.
وقال سواريس توريس "طبيعة المبنى لا تسمح لنا في الوقت الراهن باخماد الحريق في الجزء الداخلي" منه.
وأضاف "نعمل على تبريد المبنى على مستوى الواجهة. هذا هدفنا في الساعات المقبلة ولا يمكننا القول في الوقت الراهن متى سنتمكن من الدخول".

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