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المستشار الألماني يعتزم السفر إلى الفاتيكان

المستشار الألماني يعتزم السفر إلى الفاتيكان
23 فبراير 2024 16:38

يعتزم المستشار الألماني أولاف شولتس السفر إلى روما في بداية مارس المقبل لعقد لقاء مع بابا الفاتيكان فرنسيس.

وقال المتحدث باسم الحكومة الألمانية شتيفن هيبشترايت في برلين، اليوم الجمعة، إن رئيس الكنيسة الكاثوليكية سيعقد اجتماعاً رسمياً مع المستشار الألماني في الفاتيكان في الثاني من مارس.

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وسيكون هذا الاجتماع أول لقاء رسمي يعقده المستشار الألماني مع البابا فرنسيس. وكان شولتس وفرنسيس التقيا في روما خلال مراسم تأبين البابا السابق بنديكت السادس عشر في روما.

وقبل هذا الاجتماع الرسمي، يعتزم شولتس عقد لقاء مع الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا في العاصمة الإيطالية روما في أول مارس. ولا يتضمن برنامج زيارة شولتس لإيطاليا عقد لقاء مع رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني.
ورداً على سؤال حول عدم عقد شولتس لقاء مع ميلوني خلال هذه الزيارة، أجاب هيبشترايت إن رئيسة الوزراء ستكون في رحلة خارجية.

المصدر: د ب أ
أولاف شولتس
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