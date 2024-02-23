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بوتين يشيد بإنجازات الجيش الروسي

بوتين يصافح وزير الدفاع الروسي شويغو خلال احتفالية عسكرية
23 فبراير 2024 17:28

أشاد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، بإنجازات الجيش الروسي وخاصة "الأبطال" في أوكرانيا. تأتي الإشادة بمناسبة الاحتفال بيوم القوات المسلّحة الروسية، وعشية الذكرى الثانية لبدء الأزمة الأوكرانية.
وفي 23 فبراير من كلّ عام، تحتفل روسيا بـ"يوم المدافعين عن الوطن". ويأتي الاحتفال هذه السنة في وقت حقّق فيه الجيش الروسي عدّة انتصارات ميدانية في جبهات القتال في أوكرانيا.
في فيديو بُثّ اليوم الجمعة، أشاد بوتين بـ"المشاركين في العملية الخاصة" في أوكرانيا، الذين "يقاتلون من أجل الحقيقة والعدالة... من خلال الدفاع عن روسيا". وقال "أنتم أبطال شعبنا الحقيقيون".
وكما الحال في كلّ سنة، زار الرئيس الروسي قبر الجندي المجهول أمام أسوار الكرملين.
وعبر مرات عدة في الأيام الأخيرة عن رضاه عن الوضع، فقلّد جنوداً أوسمة وحلّق في قاذفة نووية استراتيجية. وكانت روسيا وجّهت جزءاً من اقتصادها نحو المجهود الحربي، عبر زيادة إنتاج المعدّات العسكرية والتجنيد.
وقال بوتين، الجمعة "في السنوات الأخيرة، قامت الشركات في المجمع الصناعي العسكري بزيادة إنتاج الأسلحة وتسليمها للقوات" الروسية.
كذلك، أشاد بتسليم صواريخ وطائرات بدون طيار ومركبات مدرّعة ومدفعية وأنظمة دفاع جوي. وقال "بناء على خبرتنا القتالية الحالية، سنواصل تعزيز القوات المسلّحة".
وقبل ثلاثة أسابيع من الانتخابات الرئاسية المقرّر إجراؤها في 15 و16 و17 مارس المقبل، تقترب الذكرى السنوية الثانية للأزمة في أوكرانيا.
وسيطرت روسيا على مدينة "أفدييفكا"، الواقعة في الجزء الشرقي من أوكرانيا.
وأعلن الجيش الروسي، أمس الخميس، مكاسب جديدة في الشرق، في ظلّ استيلائه على قرية "بوبيدا" وتحقيق تقدّم حول بلدات مجاورة.

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المصدر: آ ف ب
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