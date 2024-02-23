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روسيا تفرض عقوبات على عشرات المسؤولين الأوروبيين

مبنى وزارة الخارجية الروسية في موسكو
23 فبراير 2024 18:21

قالت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الجمعة، إنها وسعت بشكل كبير قائمة المسؤولين والسياسيين في الاتحاد الأوروبي الممنوعين من دخول روسيا ردا على أحدث سلسلة من العقوبات التي فرضها التكتل.
ووافقت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي على الحزمة الثالثة عشرة من العقوبات المتعلقة بأوكرانيا ضد روسيا يوم الأربعاء، والتي تشمل حظر ما يقرب من 200 كيان وفرد.
وقالت وزارة الخارجية الروسية، في بيان "يواصل الاتحاد الأوروبي محاولاته، غير المثمرة، للضغط على روسيا من خلال إجراءات تقييدية أحادية الجانب".
وتابعت الوزارة "ردا على هذه التصرفات، قام الجانب الروسي بتوسيع قائمة ممثلي المؤسسات الأوروبية والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بشكل كبير، الذين... أصبحوا ممنوعين من دخول أراضي دولتنا".
وأضافت أن قائمة المنع تشمل ممثلين لأجهزة إنفاذ القانون والمنظمات التجارية الذين قدموا المساعدة العسكرية لأوكرانيا وممثلي مؤسسات أوروبية وأولئك الذين جمعوا مواد لدعم فكرة مصادرة أصول الدولة الروسية.
وأكمل البيان أن قائمة المنع الروسية "تشمل أيضا ممثلين للمجلس الأوروبي وأعضاء المجالس التشريعية لدول الاتحاد الأوروبي وأعضاء الجمعية البرلمانية لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا الذين يدلون على نحو منهجي بتصريحات معادية لروسيا". 

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المصدر: وكالات
روسيا
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