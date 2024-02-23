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المجر والسويد تتوصلان لاتفاق يضمن انضمام ستوكهولم للناتو

رئيس وزراء المجر أوربان (يمين الصورة) في مؤتمر صحفي مع نظيره السويدي كريسترسن
23 فبراير 2024 19:16

أعلنت المجر، اليوم الجمعة، شراء أربع طائرات مقاتلة من السويد، ما يظهر رغبة بودابست في تعزيز التعاون العسكري مع ستوكهولم قبل ثلاثة أيام من التصويت المقرر في البرلمان المجري للسماح للسويد بالانضمام إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو).
وأعلن رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، آخر من يعرقل عضوية ستوكهولم في حلف شمال الأطلسي (ناتو)، توقيع هذا العقد في مناسبة زيارة نظيره السويدي أولف كريسترسن إلى العاصمة بودابست.
وقال أوربان، خلال مؤتمر صحافي مع كريسترسن في العاصمة بودابست "توصلنا اليوم إلى اتفاق لإضافة أربع طائرات إلى أسطول القاذفات المقاتلة من طراز غريبن لقوات الدفاع المجرية" التي تستخدم 14 طائرة بموجب عقد إيجار.
وأضاف أوربان أنها "خطوة مهمة في عملية طويلة (...) لإعادة بناء الثقة".

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  • أوربان (يمين الصورة) ونظيره السويدي كريسترسن يحضران مراسم توقيع الاتفاق
    أوربان ونظيره السويدي كريسترسن يحضران مراسم توقيع الاتفاق

من جهته، قال رئيس الوزراء السويدي "كانت المحادثة بناءة". وأضاف "نحن لا نتفق على كل شيء، لكننا نتفق على العمل بشكل أكثر نشاطا عندما تكون لدينا أرضية مشتركة".
"الختم النهائي" 
وفي وقت سابق اليوم الجمعة، أكد فيكتور أوربان، الذي أبقى معارضته انضمام السويد للحلف لأشهر، أن البرلمان المجري "سيضع الختم النهائي على معاهدة" انضمام السويد إلى الناتو الاثنين.
وقدمت الدولة الاسكندنافية طلبا للانضمام إلى الناتو في مايو 2022.
كانت المجر تعهّدت ألا تكون البلد الأخير الذي يعطي الضوء الأخضر لعضوية السويد في الناتو. لكن، في نهاية المطاف، سبقها البرلمان التركي الذي وافق على الانضمام في يناير، بعد أشهر من المفاوضات.
ورفضت تركيا، في بادئ الأمر، طلب السويد الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي على خلفية إيواء ستوكهولم مجموعات تعتبرها أنقرة "إرهابية". وطالبت أن تجري السويد سلسلة من الإصلاحات واشترطت لاحقا الموافقة أيضا على صفقة بيعها طائرات مقاتلة.
وبغية تلبية شروط أنقرة، عدّلت السويد دستورها وأقرت قانونا جديدا لمكافحة الإرهاب. واتّخذت خطوات أخرى طلبها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

المصدر: وكالات
السويد
المجر
حلف شمال الأطلسي
حلف الناتو
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