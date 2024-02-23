الدنمارك وأوكرانيا توقّعان اتفاقاً أمنياً

أبرمت الدنمارك اتفاقاً أمنياً ثنائياً مدته عشر سنوات مع أوكرانيا، بعد توقيع كييف اتفاقات مماثلة مع ألمانيا وفرنسا وبريطانيا.

والتقت رئيسة وزراء الدنمارك ميتي فريدريكسن بالرئيس فولوديمير زيلينسكي في مدينة لفيف بغرب أوكرانيا، اليوم الجمعة، قبل يوم من الذكرى السنوية الثانية للأزمة الأوكرانية.

وقال مكتب الرئيس الأوكراني إن الأخير وضيفته زارا مقبرة وأشادا بالجنود الذين سقطوا.

وأوضح زيلينسكي على منصة "إكس" (تويتر سابقاً) "لن ننسى أبدًا الأبطال الذين دافعوا عن استقلالنا وحريتنا ومستقبلنا".

وقالت وزارة الخارجية الدنماركية، في بيان، إن "الاتفاق الأمني يعني أن الدعم العسكري والمدني المستقبلي سيتم تأطيره على مدى السنوات العشر المقبلة في اتفاق سياسي ثنائي" يموله الصندوق الدنماركي لأوكرانيا الذي تبلغ قيمته حالياً 69,1 مليار كرونة (9,3 مليار يورو).

والدنمارك، وهي عضو في حلف شمال الأطلسي (الناتو) والاتحاد الأوروبي، من أشد المؤيدين لأوكرانيا وهي من بين أكبر المساهمين في المساعدات العسكرية مقارنة بحجم اقتصادها.

بالإضافة إلى هذا الاتفاق، أعلنت الدنمارك أنها ستمنح أوكرانيا مساعدات عسكرية جديدة بقيمة 1,7 مليار كرونة (229 مليون يورو)، بحسب ما أفادت وزارة الدفاع في بيان.

وتشمل الحزمة الجديدة خصوصاً إرسال 15 ألف قذيفة مدفعية إلى أوكرانيا "في غضون بضعة أشهر"، بالتعاون مع جمهورية التشيك، فيما تعاني كييف من نقص شديد في الذخيرة.

وتوقعت فريدريكسن، أمس الخميس، أن تسلّم الدنمارك إلى أوكرانيا أول طائرة مقاتلة من طراز "إف-16" هذا الصيف.