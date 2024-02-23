روسيا تنشر بياناً عن الوضع الميداني في جبهة القتال

نشرت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، بياناً عن جبهة القتال في أوكرانيا.

وقالت الوزارة إن قواتها تقدمت غرباً بعد سيطرتها على مدينة "أفدييفكا" الأوكرانية.

وذكرت الوزارة أن القوات الروسية دمرت أيضاً عدداً من الأسلحة الأوكرانية المقدمة من الغرب في الأسبوع المنصرم، بما في ذلك سبعة صواريخ "كروز" من طراز "ستورم شادو" قدمتها بريطانيا، وصاروخ موجه مضاد للطائرات من طراز "باتريوت" ومركبة إطلاق، و42 صاروخاً من طراز "هيمارس" أطلقتها العديد من الأنظمة.

وقالت وزارة الدفاع الروسية، في بيان، إنه بعد الاستيلاء على أفدييفكا "واصلت" وحدات من مجموعة "الوسط" في القوات الروسية "التقدم صوب الغرب".

وأضافت الوزارة "بالتعاون مع الطيران والمدفعية، تغلبت القوات على أعداد ضخمة من الأفراد والمعدات الأوكرانية" في ستة تجمعات سكنية قريبة.