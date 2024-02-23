السبت 24 فبراير 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ الأميركي يزور أوكرانيا

تشاك شومر، زعيم الأغلبية الديمقراطية في مجلس الشيوخ الأميركي (الثاني من اليمين) في لفيف
23 فبراير 2024 20:13

وصل تشاك شومر، زعيم الأغلبية الديمقراطية في مجلس الشيوخ الأميركي، اليوم الجمعة، إلى أوكرانيا في محاولة للضغط على خصومه الجمهوريين في الكونغرس للمصادقة على المساعدات العسكرية إلى كييف.
وقال شومر، في بيان من مدينة لفيف بغرب أوكرانيا: "نحن هنا لنظهر للشعب الأوكراني أن أميركا تقف معه وسنواصل القتال للحصول على التمويل الذي يحتاجه بشدة ويستحقه"، مضيفا "لن نتوقف عن القتال حتى نحصل على المساعدات".
عرقل النواب الجمهوريون في مجلس النواب، الموافقة على مساعدات جديدة بقيمة 60 مليار دولار أميركي لكييف، مع انخفاض الإمدادات لدى القوات الأوكرانية وتسجيل روسيا مؤخراً مكاسب رئيسة في ساحة المعركة.
وقال شومر، الذي رافقه أربعة من أعضاء مجلس الشيوخ الديمقراطيين "نحن هنا لنتعرف بالتفصيل على الأسلحة التي تحتاجها أوكرانيا بشدة وعواقب الفشل في تسليمها والمزايا المحددة التي ستكتسبها روسيا إذا لم تسلّم الأسلحة، والمزايا التي ستكتسبها أوكرانيا إذا تسلّمت الأسلحة".
وقدمت الولايات المتحدة مساعدات عسكرية لأوكرانيا تقدر قيمتها بعشرات المليارات من الدولارات، وهي أكبر مانح لكييف على الإطلاق.
لكن التمويل الأميركي الحالي نضب. ويماطل حلفاء الرئيس السابق دونالد ترامب، الجمهوريون المسيطرون على مجلس النواب، في المصادقة على مساعدات جديدة.
وحث الرئيس الأميركي جو بايدن الكونغرس على الموافقة بسرعة على التمويل الإضافي، قائلا إن "التاريخ يراقب".
وردد شومر هذا التصريح قائلا "إننا عند نقطة انعطاف في التاريخ".
وقال في بيانه "علينا أن نوضح لأصدقائنا وحلفائنا في جميع أنحاء العالم أن الولايات المتحدة لن تتراجع عن مسؤولياتها ومسؤوليات حلفائها".
وأضاف زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ الأميركي "إذا فشلنا في الوقوف إلى جانب حلفائنا، ستكون هناك عواقب سياسية ودبلوماسية واقتصادية وعسكرية وخيمة من شأنها أن تلحق ضررا كبيرا بالشعب الأميركي على مدى العقود المقبلة".
وجه الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الجمعة، مناشدة جديدة إلى النواب الأميركيين، في مقابلة مع قناة "فوكس نيوز" التلفزيونية الأميركية.
وقال زيلينسكي، في مقابلة بالقرب من خط المواجهة في أوكرانيا "هل ستنجو أوكرانيا من دون دعم الكونجرس؟ بالطبع. لكن ليس جميعنا".

أخبار ذات صلة
زيلينسكي يستقبل زعيم الأغلبية الديمقراطية في مجلس الشيوخ
أعضاء بالكونجرس يطالبون بايدن بإطلاق عملية لإغاثة غزة
المصدر: وكالات
تشاك شومر
زعيم الأغلبية
مجلس الشيوخ الأميركي
آخر الأخبار
إطلاق العنان لإمكانات المستقبل: تحسين الكفاءة الحكومية عبر الاستفادة من تحليلات البيانات الضخمة وقدرات الذكاء الاصطناعي التوليدي
اقتصاد
إطلاق العنان لإمكانات المستقبل: تحسين الكفاءة الحكومية عبر الاستفادة من تحليلات البيانات الضخمة وقدرات الذكاء الاصطناعي التوليدي
20 فبراير 2024
فان دايك يحذر تشيلسي من «الاستخفاف»!
الرياضة
فان دايك يحذر تشيلسي من «الاستخفاف»!
اليوم 09:26
قتلى جراء انهيار منجم بفنزويلا
الأخبار العالمية
قتلى جراء انهيار منجم بفنزويلا
اليوم 09:24
قتلى جراء حريق في مبنى بإسبانيا
الأخبار العالمية
قتلى جراء حريق في مبنى بإسبانيا
اليوم 09:13
تشافي: حان وقت الرد على المشككين
الرياضة
تشافي: حان وقت الرد على المشككين
اليوم 09:13
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©