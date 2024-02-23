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قادة الاتحاد الأوروبي يؤكدون مواصلة دعم أوكرانيا

فون دير لايين وميتسولا وشارل ميشال (أرشيفية)
23 فبراير 2024 22:15

أكد قادة الاتحاد الأوروبي، اليوم الجمعة، أنّ التكتل متحد "أكثر من أي وقت مضى" لدعم كييف عشية ذكرى مرور عامين على بدء الأزمة الأوكرانية الحالية.
وكتب كلّ من رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين، ورئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال، ورئيسة البرلمان الأوروبي روبرتا ميتسولا، في نص مشترك "أكثر من أي وقت مضى، نبقى متحدين ومخلصين لوعدنا بدعم أوكرانيا طالما كان ذلك ضرورياً".
وأكد النص أنّ الاتحاد الأوروبي سيواصل دعمه "السياسي والعسكري والمالي والاقتصادي والدبلوماسي والإنساني" لمساعدة أوكرانيا "في الدفاع عن نفسها وحماية شعبها ومدنها وبنيتها التحتية الحيوية واستعادة وحدة أراضيها".
وأفادت مصادر دبلوماسية عدة بأن النص كان سيصدر باسم الدول الـ 27 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، لكن المجر عارضته.
وأقرّ زعماء الدول الـ27، مطلع فبرايرالجاري، حزمة مساعدات إضافية لأوكرانيا بقيمة 50 مليار يورو (33 مليار يورو على شكل قروض و17 مليار يورو على شكل هبات على مدى أربع سنوات).
ومن المقرر أن تتوجه فون دير لايين إلى كييف غداً السبت.

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المصدر: وكالات
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