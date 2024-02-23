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أوكرانيا تعلن إسقاط طائرة تجسس روسية

طائرة أيه 50 يو الروسية
23 فبراير 2024 23:30

أكدت قوات الجو الأوكرانية، مساء اليوم الجمعة، أنها أسقطت طائرة تجسس روسية، وذلك عشية الذكرى الثانية لبدء الأزمة الحالية.
ونشرت خارطة تظهر على ما يبدو أن الطائرة تحطّمت في جنوب روسيا.
ولم تدل موسكو بأي تعليق، لكن سلطات منطقة كراسنودار في جنوب روسيا قالت إن فرق إطفاء هرعت إلى موقع تحطّم طائرة، من دون إعطاء مزيد من التفاصيل.
وقالت وزارة الدفاع الأوكرانية "بفضل عملية مشتركة بين استخبارات وزارة الدفاع وقوات الجو الأوكرانية، أسقطت طائرة روسية أخرى من طراز ايه-50 يو فوق بحر آزوف".
و"ايه-50 " و طراز لطائرات تجسس روسية يوازي طائرات "أواكس" (نظام الإنذار المبكر والتحكم) التي يستخدمها حلف شمال الأطلسي (الناتو).
كانت أوكرانيا قد أعلنت في يناير الماضي إسقاط طائرة "ايه-50" فوق بحر آزوف الواقع بين روسيا وأوكرانيا.
وأظهرت تسجيلات فيديو تم تداولها، في شبكات التواصل الاجتماعي، ومضات ضوئية عدّة في السماء ليلا، فيما أظهرت أخرى حريقا كبيرا يبدو أنه اندلع في منطقة ريفية.
وقالت السلطات الإقليمية في كراسنودار إن فرق إطفاء استجابت لحريق "نطاقه نحو 250 مترا مربّعا" لا يهدد المنازل.
وأشارت إلى ضلوع "طائرتين" في الواقعة، من دون تحديد طرازهما.
وقالت السلطات "راهنا، يتم إخماد النيران. وتعمل في الموقع أجهزة إنفاذ القانون ووحدات خاصة".

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المصدر: آ ف ب
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روسيا
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