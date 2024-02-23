زيلينسكي يستقبل زعيم الأغلبية الديمقراطية في مجلس الشيوخ

أجرى الرئيس الأوكراني فولوديمير وزيلينسكي، الجمعة، مباحثات مع السيناتور تشاك شومر، زعيم الأغلبية الديمقراطية في مجلس الشيوخ في الكونجرس الأميركي.

وصل شومر إلى أوكرانيا، في وقت سابق الجمعة، ضمن وفد يضم أربعة أعضاء ديمقراطيين في مجلس الشيوخ.

وقال السيناتور البارز، في بيان من مدينة لفيف بغرب أوكرانيا: "نحن هنا لنظهر للشعب الأوكراني أن أميركا تقف معه وسنواصل القتال للحصول على التمويل الذي يحتاجه بشدة ويستحقه"، مضيفاً "لن نتوقف عن القتال حتى نحصل على المساعدات".

زيلينسكي يجري مباحثات مع زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ

عرقل النواب الجمهوريون في مجلس النواب، الموافقة على مساعدات جديدة بقيمة 60 مليار دولار أميركي لكييف، مع انخفاض الإمدادات لدى القوات الأوكرانية وتسجيل روسيا مؤخراً مكاسب رئيسة في ساحة المعارك.

من جانبه، دعا الرئيس الأوكراني، الذي وصف هذا الأسبوع الوضع على الجبهة الشرقية بأنه "صعب للغاية"، الكونغرس الأميركي إلى الموافقة على مساعدات عسكرية إضافية بقيمة 60 مليار دولار أميركي، وحضّ حلفاءه الغربيين على تسليم أنظمة دفاع جوي جديدة والطائرات المقاتلة الموعودة إلى بلاده.

وقال زيلينسكي، في مؤتمر صحافي عقده في مدينة لفيف في الغرب الأوكراني، إن "المهم أن تأتي قراراتنا في حينها".

واضطر الجيش الأوكراني، الأسبوع الماضي، إلى التنازل عن بلدة أفدييفكا في شرق البلاد، بعد أشهر من القتال العنيف.