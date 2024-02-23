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5 قتلى في غرق مركب مهاجرين قبالة سواحل مالطا

5 قتلى في غرق مركب مهاجرين قبالة سواحل مالطا
24 فبراير 2024 01:26

فاليتا (وكالات)

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قضى 5 مهاجرين أمس، ونُقل 8 إلى المستشفى بعد غرق مركبهم خلال قيام القوات المسلحة المالطية بعملية إنقاذ قبالة سواحل الجزيرة المتوسطية.
ويواصل عناصر الإنقاذ البحث عن ضحايا آخرين محتملين، حسبما قال نائب قائد الجيش الكولونيل إدريك زهرا في مؤتمر صحفي.
وأوضح أن القارب غرق فجأة أثناء القيام بعملية الإنقاذ.
وكانت القوات المسلحة قد أُبلغت في وقت سابق أمس، بوجود مركب محمل بالعديد من المهاجرين على مقربة من مزارع لتربية الأسماك قبالة زُنقور على الساحل الجنوبي لمالطا.
وأظهرت صورة نشرتها القوات المسلحة زورق الدورية وهو يقترب من مركب المهاجرين الذين كان البعض منهم يرتدون على ما يبدو سترات نجاة حمراء.
وقال زهرا «هذه القوارب تكون عادة محملة بأكثر من طاقتها، ويحتمل أنه عندما يتحرك الناس في القارب يختل توازنه» مضيفا «انتهى الأمر بالمهاجرين في المياه».
وأكد مصرع 5 مهاجرين هم 4 رجال وامرأة، فيما يتلقى 8 آخرون الرعاية في المستشفى.
ويعتقد أن المركب أبحر من ليبيا وأن المهاجرين هم من مصر وإريتريا وغانا وسوريا.

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