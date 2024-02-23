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التشيك تسعى لتمويل دولي لأوكرانيا

أرشيفية
24 فبراير 2024 01:26

براغ (وكالات)

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تسعى جمهورية التشيك إلى تنظيم مجموعة من الدول للمساعدة في تمويل شحنات الذخيرة إلى أوكرانيا، التي تحتاجها كييف. وظهرت المبادرة، لأول مرة، في مطلع الأسبوع الجاري، عندما قال الرئيس، بيتر بافيل إن براغ حددت ما يصل إلى 800 ألف طلقة ذخيرة، أكثر من نصفها قذائف 155 ملليمترا، في دول خارج الاتحاد الأوروبي، وأنه يمكنها التوسط في شاحنات شريطة أن تتحمل دول أخرى قيمة الفاتورة، حسب وكالة «بلومبرج» للأنباء أمس. 
وقالت وزارة الدفاع في براغ، إنها تنسق الجهود وحصلت على التزامات أولية من كندا والدنمارك بالإضافة إلى دول أخرى، لم ترغب في الكشف عنها. ويبدو أن أوكرانيا تعاني على نحو متزايد من نقص في الذخيرة. 
وتسبب الخلافات السياسية في الكونجرس، في تعطيل مساعدات أميركية بأكثر من 60 مليار دولار، لكييف منذ عدة أشهر. ويكافح الاتحاد الأوروبي أيضاً من أجل تنفيذ خطة لتسليم مليون قذيفة إلى أوكرانيا، بينما توجد خلافات أيضا بشأن صندوق المساعدة العسكرية، بقيمة 5 مليارات يورو يهدف لتعويض الدول الأعضاء عن توفير إمدادات عسكرية جديدة إلى كييف.

التشيك
أوكرانيا
روسيا وأوكرانيا
الأزمة الأوكرانية
الحرب في أوكرانيا
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