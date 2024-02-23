السبت 24 فبراير 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

مفوضية اللاجئين تخفض التمويل المخصص للأردن في 2024

أطفال سوريون لاجئون في مخيم الزعتري (أرشيفية)
24 فبراير 2024 01:26

عمّان (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
«الأونروا»: الوكالة وصلت إلى «نقطة الانهيار»
الأمم المتحدة: قدمنا مساعدات لـ900 ألف شخص في غزة منذ 7 أكتوبر

خفضت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، التمويل المخصص للأردن في عام 2024، وذلك في ظل تلويحها بوقف أو تقليص عملها في جميع أنحاء الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وخصصت المفوضية للأردن 374.7 مليون دولار في 2024، مقابل 390.1 مليون دولار في العام الماضي، وبالتالي هناك انخفاض يقدر بأكثر من 15 مليون دولار، بنسبة 3.93%.
وتبلغ المتطلبات المالية للمفوضية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في العام الحالي 2.342 مليار دولار لمحاولة تلبية احتياجات قرابة 16 مليون شخص من النازحين قسراً وعديمي الجنسية في جميع أنحاء المنطقة.
ونقلت وسائل إعلام أردنية عن المفوضية، أن الملايين يكافحون من أجل تلبية احتياجاتهم اليومية من دون دعم المجتمع الدولي. وشهدت منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أكبر انخفاض في التمويل المخصص في 2023، حيث تلقت المفوضية تمويلاً أقل بنحو 214 مليون دولار لبرامجها مقارنة بـ 2022.
ووفقاً للمفوضية، يستضيف الأردن 55329 ألف لاجئ عراقي مسجل لدى المفوضية، وأكثر من 1.3 مليون سوري منذ بداية الأزمة السورية في 2011، بينهم 642888 لاجئاً سورياً مسجلاً لدى المفوضية.

مفوضية شؤون اللاجئين
الأردن
الأمم المتحدة
مفوضية اللاجئين
آخر الأخبار
إطلاق العنان لإمكانات المستقبل: تحسين الكفاءة الحكومية عبر الاستفادة من تحليلات البيانات الضخمة وقدرات الذكاء الاصطناعي التوليدي
اقتصاد
إطلاق العنان لإمكانات المستقبل: تحسين الكفاءة الحكومية عبر الاستفادة من تحليلات البيانات الضخمة وقدرات الذكاء الاصطناعي التوليدي
20 فبراير 2024
فان دايك يحذر تشيلسي من «الاستخفاف»!
الرياضة
فان دايك يحذر تشيلسي من «الاستخفاف»!
اليوم 09:26
قتلى جراء انهيار منجم بفنزويلا
الأخبار العالمية
قتلى جراء انهيار منجم بفنزويلا
اليوم 09:24
قتلى جراء حريق في مبنى بإسبانيا
الأخبار العالمية
قتلى جراء حريق في مبنى بإسبانيا
اليوم 09:13
تشافي: حان وقت الرد على المشككين
الرياضة
تشافي: حان وقت الرد على المشككين
اليوم 09:13
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©