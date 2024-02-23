واشنطن تعرب عن خيبة أملها من إعلان إسرائيل بناء مستوطنات جديدة

واشنطن (وكالات)

أعربت الولايات المتحدة، أمس، عن خيبة أملها من إعلان إسرائيل أنها تخطط لبناء 3 آلاف وحدة سكنية في مستوطنات الضفة الغربية المحتلة.

وقال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن في مؤتمر صحفي من الأرجنتين: «نأسف لإعلان الحكومة الإسرائيلية نيتها بناء آلاف الوحدات الاستيطانية».

وأضاف أن «الولايات المتحدة تعتقد أن المستوطنات لا تتماشى مع القانون الدولي، ولا تساعد على الوصول إلى السلام، هي فقط تضعف أمن إسرائيل ولا تقويه».

وتخطط إسرائيل لبناء أكثر من 3 آلاف منزل جديد في مستوطنات بالضفة الغربية، وفق ما أعلن وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش.