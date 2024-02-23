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النرويج: غزة جزء لا يتجزأ من الأراضي الفلسطينية

أطفال يلعبون في مخيم للنازحين بمدينة رفح (رويترز)
24 فبراير 2024 01:26

لاهاي (وكالات)

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أكدت النرويج أن الاحتلال الإسرائيلي المستمر للأراضي الفلسطينية يتعارض مع القانون الدولي، وأن غزة جزء لا يتجزأ من تلك الأراضي.
جاء ذلك في كلمة ألقاها مدير عام قسم القانون في وزارة الخارجية النرويجية كريستيان جيرفيل، أمس، أمام محكمة العدل الدولية بمدينة لاهاي.
وتعقد محكمة العدل الدولية جلسات استماع لمناقشة التبعات القانونية الناشئة عن سياسات إسرائيل وممارساتها في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وقال جيرفيل إن «الاحتلال الإسرائيلي في فلسطين مستمر منذ عام 1967، وهذا يشمل الاستخدام المستمر والعشوائي وغير المتناسب للقوة وغيرها من الانتهاكات في قطاع غزة، فضلاً عن المستوطنات غير القانونية في القدس الشرقية والضفة الغربية».
وأشار إلى أن «عمليات الهدم والتهجير القسري وعنف المستوطنين ضد السكان الفلسطينيين هي من عناصر الاحتلال الإسرائيلي».
وأوضح أن المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية والقدس الشرقية تشكل العائق الرئيسي أمام أي حل وسلام في المنطقة.
ولفت الدبلوماسي النرويجي إلى قرارات مجلس الأمن الدولي بأن غزة هي «جزء لا يتجزأ» من الأراضي الفلسطينية.
وشدد على أن الاحتلال الإسرائيلي المستمر منذ أكثر من نصف قرن يتعارض مع القانون الدولي.

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