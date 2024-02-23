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الأمم المتحدة: قدمنا مساعدات لـ900 ألف شخص في غزة منذ 7 أكتوبر

خلال توزيع الطعام على نازحين في مركز إيواء مؤقت بمدينة رفح (أ ف ب)
24 فبراير 2024 01:26

غزة (الاتحاد)

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كشف مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، عن أن الشركاء في المجال الإنساني قدموا مساعدات جزئية في مجال الإيواء ومواد أخرى غير غذائية لنحو 900 ألف شخص في غزة، وذلك منذ اندلاع الحرب في 7 أكتوبر الماضي.
وذكر المكتب في بيان له أن شركاء الأمم المتحدة في المجال الإنساني وصلوا الأسبوع الماضي إلى نازحين لاذوا بمناطق خارج مواقع الأمم المتحدة في مدينة رفح وزودوهم بما يقارب 8000 فراش و1600 قطعة من أدوات العزل المستخدمة في الملاجئ والخيام المقاومة للعوامل الجوية. وأشار المكتب إلى أن «المطبخ المركزي العالمي»، وهو أحد شركاء الأمم المتحدة في المجال الإنساني، قدم ما لا يقل عن 39 ألف وجبة في رفح يوم الثلاثاء الماضي، وما لا يقل عن 173 ألف وجبة في رفح وخان يونس ودير البلح يوم الاثنين الماضي.
وذكر أن البعثات الإنسانية قامت في المناطق الواقعة جنوب وادي غزة بتوصيل أكثر من 450 ألف لتر من الوقود خلال النصف الأول من فبراير الحالي عبر 25 مهمة من أصل 42 مهمة مخططة تطلبت تنسيقاً وتيسيراً مسبقاً مع الكيان الإسرائيلي المحتل.
وأوضح المكتب الأممي أن السلطات الإسرائيلية سمحت باثنتين فقط من 21 مهمة وقود مخططة للمناطق الواقعة شمال وادي غزة في الأسبوعين الأولين من هذا الشهر، الأمر الذي أتاح توصيل 38 ألف لتر من الوقود بحسب مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية.

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