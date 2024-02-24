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بريطانيا تعلن عن مساعدات بقيمة 287 مليون يورو لأوكرانيا

وزارة الدفاع البريطانية
24 فبراير 2024 09:01

أعلنت المملكة المتحدة السبت حزمة بقيمة 245 مليون جنيه استرليني (287 مليون يورو) لمساعدة أوكرانيا على تجديد مخزون ذخيرتها.
وقالت وزارة الدفاع البريطانيّة في بيان، إنّ هذه المساعدة تهدف إلى "تنشيط سلاسل الإمداد لإنتاج ذخيرة المدفعيّة التي تشتدّ حاجة أوكرانيا إليها لزيادة مخزوناتها".

وفي الآونة الأخيرة أعلنت لندن، وهي واحدة من الداعمين الرئيسيّين لكييف، عن زيادة مساعداتها العسكريّة لأوكرانيا والتي ستصل في 2024-2025 إلى 2,5 مليار جنيه استرليني (2,9 مليار يورو).
ووعد رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك الجمعة، بأن تقِف لندن إلى جانب كييف "طالما استغرق الأمر من وقت".
وأضاف "نحن مستعدّون لفعل كلّ ما يتطلّبه الأمر، مهما استغرق من وقت.
وفي منتصف يناير، أعلن رئيس الوزراء البريطاني خلال زيارة لكييف، توقيع اتّفاق أمني مدّته عشر سنوات بين المملكة المتحدة وأوكرانيا، أشاد به الرئيس فولوديمير زيلينسكي باعتباره "غير مسبوق".

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المصدر: آ ف ب
بريطانيا
أوكرانيا
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