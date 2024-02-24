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قتلى جراء انهيار منجم بفنزويلا

قتلى جراء انهيار منجم بفنزويلا
24 فبراير 2024 09:24

أكّدت السلطات الفنزويليّة الجمعة مقتل 16 شخصاً جرّاء انهيار منجم ذهب غير قانوني في جنوب البلاد، وأعلنت إجلاء نحو 200 شخص من المنطقة، بينما يستمرّ البحث عن ضحايا آخرين محتملين.
ووقع الحادث الذي أسفر أيضا عن إصابة 16 شخصا آخرين، بعد ظهر الثلاثاء في منجم بولا لوكا في ولاية بوليفار. وكان العشرات من عمّال المناجم يعملون هناك عندما حصل انزلاق للتربة.
وقال الحاكم أنجيل ماركانو في مؤتمر صحافي الجمعة "لم يتمّ الإبلاغ عن أيّ وفيات أخرى"، رافضا تقارير عن سقوط ضحايا جدد. وأكّد أنّ عمليّات البحث ستستمرّ لمدّة شهر آخر.
وتضمّ منطقة بوليفار احتياطات كبيرة من الذهب والماس والحديد والبوكسيت والكوارتز.

 

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المصدر: آ ف ب
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